امير عبد اللهيان يؤكد على توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع فرنسا

اكد "امير عبداللهيان" على اهمية توسيع وتعزيز العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول المختلفة في انحاء العالم؛ وفقا لستراتيجية البلاد والحكومة الايرانية، وضرورة اغتنام الفرص المتاحة لدى ايران وفرنسا من اجل تطوير التعاون الاقتصادي والسياسي بكافة ابعاده.

اكد وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، ضرورة اغتنام الفرص والطاقات المتوفرة لدى ايران وفرنسا، لاجل توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء يوم الاربعاء بين السفير الايراني الجديد في باريس "محمد امين نجاد"، مع وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"؛ حيث قدم نبذة عن اخر المستجدات حول العلاقات الثنائية بين ايران وفرنسا، وشرحا عن برامجه المستقبلية الهادفة الى تطوير وتعزيز هذه الاواصر.

من جانبه، اكد "امير عبداللهيان" على اهمية توسيع وتعزيز العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول المختلفة في انحاء العالم؛ وفقا لستراتيجية البلاد والحكومة الايرانية، وضرورة اغتنام الفرص المتاحة لدى ايران وفرنسا من اجل تطوير التعاون الاقتصادي والسياسي بكافة ابعاده.