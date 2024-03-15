الفاو: احتياطي الحبوب في إيران يفوق كل احتياطيات العالم باستثناء 6 دول

كما يقول هذا التقرير أن إنتاج القمح في إيران وصل إلى 13.5 مليون طن عام 2023 بزيادة قدرها 500 ألف طن تعادل 4% مقارنة بعام 2022.

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن إنتاج 21 مليون طن من الحبوب في إيران خلال عام 2023 وهو ما يعني أن احتياطي إيران من الحبوب يفوق احتياطيات كل الدول في العالم باستثناء 6 منها.

وفي تقريرها الأول من سلسلة التقارير التي تحمل عنوان "آفاق المحاصيل والوضع الغذائي" لعام 2024، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن نمو بنحو 2% في إنتاج الحبوب في إيران خلال العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، وصل إنتاج إيران من الحبوب عام 2023 إلى 21.1 مليون طن، بزيادة قدرها 400 ألف طن مقارنة بالعام 2022.

كما يقول هذا التقرير أن إنتاج القمح في إيران وصل إلى 13.5 مليون طن عام 2023 بزيادة قدرها 500 ألف طن تعادل 4% مقارنة بعام 2022.

وتظهر معلومات منظمة الأغذية والزراعة أن إيران كانت في المرتبة 13 كأكبر منتج للقمح في العالم في عام 2023.