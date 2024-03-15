قائد الثورة الإسلامية: المقاومة صامدة باقتدار

وقال إن الصهاينة برغم استخدامهم أنواع الأسلحة وتلقي الدعم الأمريكي والغربي إلا إنهم لم يتمكنوا من تحقيق أي شئ وذلك بفضل الصمود منقطع النظير من أهالي غزة وكذلك مجاهدي المقاومة.

قال قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، إن المقاومة لا زالت صامدة باقتدار ومرغت أنف الصهاينة بالتراب.

وفي مراسم الأنس مع القرآن الكريم التي اقيمت اليوم الثلاثاء في حسينية الامام الخميني (ره) في طهران وفي بداية شهر رمضان المبارك، قال سماحة قائد الثورة الإسلامية إن القرآن الكريم سيجسد ذروة الإستقامة في غزة للعالم.

وأضاف آية الله الخامنئي هناك دول في العالم الإسلامي تقدم دعم لاعداء الشعب الفلسطيني المظلوم، إن شاء الله سترتد هذه الخيانة عليهم.

وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى الظروف التي يعيشها غزة وقال اليوم نشهد في غزة نشهد ذروة من الجريمة والتوحش والظلم من جهة ومن جهة أخري نشهد ذروة الصمود والإستقامة.

وفي إشارة الى الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة بما فيها قتل الأطفال وتجويع الناس اعتبر سماحته هذه الجرائم فضيحة للحضارة الغربية.

وقال إن الصهاينة برغم استخدامهم أنواع الأسلحة وتلقي الدعم الأمريكي والغربي إلا إنهم لم يتمكنوا من تحقيق أي شئ وذلك بفضل الصمود منقطع النظير من أهالي غزة وكذلك مجاهدي المقاومة.

واعتبر سماحة قائد الثورة الإسلامية المساعدة لأهالي غزة واجب ديني للعالم الإسلامي وأضاف ان تقديم أي مساعدة للعدو الصهيوني حرام وهي جريمة حقيقية وللأسف هناك بعض الدول في العالم الإسلامي تقوم بذلك إلا أنها ستندم في يوم ما.