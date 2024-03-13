وزير الخارجية الايراني ونظيره القطري يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

كما ناقش الجانبان خلال هذا الاتصال الهاتفي آخر التطورات في غزة والمبادرات المقترحة لوقف الإبادة الجماعية والحصار المفروض عليه، وأكدا على زيادة الجهود والتحركات السياسية في هذا المجال.

بحث وزيرا خارجية إيران وقطر في اتصال هاتفي آخر التطورات في العلاقات الثنائية و الاوضاع في غزة وكذلك والتطورات الإقليمية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" ونظيره القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، الى العلاقات الثنائية بين إيران وقطر وأكدا على استمرار هذه العلاقات المتنامية ومتابعة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين رئيسي البلدين.

كما ناقش الجانبان خلال هذا الاتصال الهاتفي آخر التطورات في غزة والمبادرات المقترحة لوقف الإبادة الجماعية والحصار المفروض عليه، وأكدا على زيادة الجهود والتحركات السياسية في هذا المجال.