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وزير الخارجية الايراني ونظيره القطري يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

كما ناقش الجانبان خلال هذا الاتصال الهاتفي آخر التطورات في غزة والمبادرات المقترحة لوقف الإبادة الجماعية والحصار المفروض عليه، وأكدا على زيادة الجهود والتحركات السياسية في هذا المجال.
رمز الخبر: ۶۹۱۷۱
تأريخ النشر: 12 March 2024

بحث وزيرا خارجية إيران وقطر في اتصال هاتفي آخر التطورات في العلاقات الثنائية و الاوضاع في غزة وكذلك والتطورات الإقليمية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" ونظيره القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، الى العلاقات الثنائية بين إيران وقطر وأكدا على استمرار هذه العلاقات المتنامية ومتابعة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين رئيسي البلدين.

كما ناقش الجانبان خلال هذا الاتصال الهاتفي آخر التطورات في غزة والمبادرات المقترحة لوقف الإبادة الجماعية والحصار المفروض عليه، وأكدا على زيادة الجهود والتحركات السياسية في هذا المجال.

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