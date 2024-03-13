العدو يريد ابعاد الشعب الايراني عن الساحة السياسية

وتابع بأن السر الرئيسي في هذه القضية هو أن الشعب على استعداد تام لاتباع نصائح وإجراءات وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية ويثق به ويعتقد به ويتصرف بناء على معتقداته وينجح.

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء "حسين سلامي" إن العدو يريد إبقاء الشعب الإيراني مكتوف الايدي قابعا في بيته وابعاده عن الساحة السياسية، مؤكدا على ان مشاركة الشعب في الانتخابات افشل تحقيق امنياته.

وخلال تفقده سير العمل بمشروع تنفيذ مسجد الإمام الخميني (رض) في طهران، اعتبر اللواء حسين سلامي بأن الشعب الإيراني لقد تمكن من إدارة معركة سياسية في الانتخابات الاخيرة، موضحا بأنه منذ عام ونصف تقريبا، كان العدو يحاول جاهدا وبكل ما اتيح له في هجماته النفسية والاعلامية للتأثير على الشعب الايراني وخاصة الشباب وزرع اليأس وعدم الثقة والتعب والإرهاق في المجتمع الايراني.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري الايراني بأن العدو يريد ابقاء الشعب الإيراني مكتوف الايدي قابعا في بيته وابعاده عن الساحة السياسية منتظرا لأحداث التي يقررها الآخرون عنه بدلا من أن يكون شعبا نشطا في السياسة.

وأكد اللواء سلامي على أن الشعب الايراني سحق الإرادة السياسية للعدو في الانتخابات بحيث شارك بمختلف اطيافه وبحماسة في الانتخابات دون أن يلتفت الى كل الأجواء والإشاعات والعمليات النفسية والخداع والترهيب وببهجة تامة وبإحساس داخلي قوي مخيبا بذلك امال العدو وحقق نصرا سياسيا للشعب.

واكد القائد العام للحرس الثوري الايراني على انه يجب على العدو أن يعيد النظر في سلوكه تجاه الشعب الإيراني الذي لن ينخدع بمؤامرات هذا العدو الشريرة بأي شكل من الأشكال .

وأوضح اللواء سلامي بأن الشعب الإيراني على قدر كاف من الوعي ليميز الصديق من العدو، لافتا الى انه كلما كانت أعمال العدو أكثر خداعا، كان الشعب أكثر فطنة وادراكا ،والكثير يعرف ذلك.

وتابع بأن السر الرئيسي في هذه القضية هو أن الشعب على استعداد تام لاتباع نصائح وإجراءات وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية ويثق به ويعتقد به ويتصرف بناء على معتقداته وينجح.