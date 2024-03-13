الأـمين العالم لحزب الله يستقبل وفدا من حماس

كما حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في وقت سابق، من أن استمرار “الاستفزازات” الإسرائيلية في جنوب البلاد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.

استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني "السيد حسن نصر الله" اليوم الثلاثاء، وفدا قياديا من حركة ‏حماس الفلسطينية، برئاسة "خليل الحية".

وقال "حزب الله"، في بيان له، بأن "اللقاء بين السيد نصر الله ووفد حماس، استعرض التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية وجبهات الإسناد".

وأضاف أن "اللقاء شهد أيضا مجريات المفاوضات القائمة من أجل ‏التوصل إلى وقف العدوان على غزة وتحقيق شروط المقاومة التي تخدم القضية ‏الفلسطينية والشعب الفلسطيني".‏

وكانت إذاعة جيش الكيان الصهيوني، قد قالت في وقت سابق، إن “حزب الله أطلق 70 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل ومرتفات الجولان شمالي البلاد”.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم جيش الكيان الصهيوني، بأن “قوات الجيش هاجمت مجمعين تابعين لحزب الله في البقاع بعمق لبنان”، مضيفا أن “هذه المجمعات ترتبط بالقوات الجوية لحزب الله والتي خططت ونفذت هجمات ضد أهداف مختلفة في الأراضي الإسرائيلية”.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين "إسرائيل" من جهة و”حزب الله” اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى وذلك منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

كما حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في وقت سابق، من أن استمرار “الاستفزازات” الإسرائيلية في جنوب البلاد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.