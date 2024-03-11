ايران تستضيف اجتماع وزراء اقتصاد قارة افريقيا

وبين أن العالم أدرك أهمية التجارة مع الدول الأفريقية، وقال: أمامنا أقل من شهرين حتى يقام هذا المعرض، ومن الأفضل وضع بقية البرامج خلال هذا الوقت بحيث تقود الاجتماعات إلى إبرام عقود مع هذه الدول.

أعلن نائب رئيس منظمة تنمية التجارة لشؤون تطوير الاعمال الدولية عن عقد الاجتماع الدولي الثاني بين إيران وأفريقيا في الفترة من 26 حتى 29 نيسان /ابريل المقبل بمشاركة أكثر من 40 دولة أفريقية.

وانعقد الاجتماع التمهيدي للاجتماع الدولي الإيراني-الإفريقي الثاني بحضور مهدي ضيغمي نائب وزير الصناعة ورئيس منظمة تنمية التجارة والسيد محمد صادق قنادزاده نائب مدير منظمة تنمية التجارة لشؤون تطوير الاعمال الدولية ومجموعة من مساعدي وزير الصناعة.

وأعلن قناد زاده في هذا اللقاء، عن عقد الاجتماع الدولي الإيراني-الإفريقي الثاني تزامنا مع اقامة معرض "إيران اكسبو" وأضاف: ان منظمة تنمية التجارة الإيرانية، بصفتها المتصدية للتجارة الخارجية للبلاد، تعتزم عقد الاجتماع الدولي الإيراني-الإفريقي الثاني على مستوى وزراء الاقتصاد في هذه القارة.

وبين أن العالم أدرك أهمية التجارة مع الدول الأفريقية، وقال: أمامنا أقل من شهرين حتى يقام هذا المعرض، ومن الأفضل وضع بقية البرامج خلال هذا الوقت بحيث تقود الاجتماعات إلى إبرام عقود مع هذه الدول.

وتضم أفريقيا خمس سكان العالم، وتمتلك نحو 30% من احتياطي المعادن، و12% من النفط، و8% من الغاز الطبيعي، و50% من احتياطي الذهب في العالم وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء الدولي الثاني بين إيران وإفريقيا سيعقد خلال الفترة من 26 حتى 29 ابريل المقبل بمشاركة أكثر من 40 دولة إفريقية في طهران .