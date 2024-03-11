مساعد وزير الخارجية : المشاورات بشأن المفاوضات لإلغاء الحظر علی ایران ستستمر

أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري كني"، استمرار المشاورات لتناول القضايا التي تهم إيران وأوروبا، ومنها المفاوضات الرامیة إلی إلغاء الحظر عن ایران.

وأعلن "علي باقري كني" على صفحته الشخصية في الفضاء الإفتراضي عن اللقاء والتشاور مع مساعد المسؤول عن السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "انريكي مورا" والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط "سفين كوبمانز".

وقال : لقد عقدت اجتماعاً مفيداً مع "إنريكي مورا" و "سفين كوبمانز" وشددت على الضرورة الملحة لوقف الإبادة الجماعية وضرورة إنقاذ الأبرياء في غزة.

وأضاف: إن مثل هذه المشاورات ستستمر لمعالجة القضايا التي تهم الجانبين، بما في ذلك المفاوضات الرامیة إلی إلغاء الحظر عن ایران.