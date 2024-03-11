البنك المركزي العراقي، يبلغ "بنك ملي ايران" باستئناف نشاطه في العراق

استنادا الى قرار مجلس ادارة هذا البنك رقم 47 سلنة 2024 المتخذ بجلسته المرقمة بالعدد 1650، المنعقدة بتاريخ 3/3/2024 ، تقرر التريث بالغاء رخصة فرعكم بالعراق نظرا لوجود التزامات متبادلة على فرع مصرفكم في العراق.

استأنف "بنك ملي ايران" نشاطه من جديد في العراق وذلك بقرار صادر عن البنك المركزي العراقي.

واعلن البنك المركزي العراقي في رسالة انه نظرا الى الالتزامات المتبادلة، قام بالغاء تعليق ترخيص فرع بنك ملي ايران في العراق.

وقال البنك المركزي العراقي في قراره:

استنادا الى قرار مجلس ادارة هذا البنك رقم 47 سلنة 2024 المتخذ بجلسته المرقمة بالعدد 1650، المنعقدة بتاريخ 3/3/2024 ، تقرر التريث بالغاء رخصة فرعكم بالعراق نظرا لوجود التزامات متبادلة على فرع مصرفكم في العراق.

وقد اصدر هذا القرار بتاريخ الخامس من مارس 2024 بتوقيع زينب هشام قاسم معاونة المدير العام وكالة.