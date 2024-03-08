سیادة الرئیس، المبعث للفخر في قناة الإخباریة الجزائریة استضافتکم. تحدثتم عن القضیة الفلسطینیة في خطابکم أمام منتدی الدول المصدرة للغاز. هل یمکن ان تتفضلوا سبب هذا المدی من الاهتمام بالقضیة الفلسطینیة؟

قال رئیس الجمهوریة آية الله ابراهيم رئيسي فی مقابلة مع قناة الإخباریة الجزائریة الوطنیة: یعتقد الجمیع ان الیوم حاجة المنطقة و العالم الملحة تتمثل في التقارب بین الدول المنتجة و المصدرة للغاز.

وأجری رئیس الجمهوریة خلال زیارته الی دولة الجزائر مقابلة تلفزيونیة مع قناة الإخباریة الجزائریة الوطنیة ورد علی أسئلتها واستفساراتها حول تقییم ایران عن مکاسب منتدی الدول المصدرة للغاز وقضیة فلسطین وقطاع غزة.

وأکد رئيسي خلال هذه المقابلة: الیوم نفد صبر شعوب المنطقة بل شعوب العالم من ظلم واضطهاد الکیان الصهیوني وأعتقد اذا تستمر جرائم الصهاینة، یتجسد غضب الشباب في الولایات المتحدة وبریطانیا والدول الأخری بشکل آخر.

و هذا هو النص الكامل لمقابلة الرئیس الایرانی الدکتور رئیسي مع قناة الإخباریة الجزائریة الوطنیة:

سیادة الرئیس، المبعث للفخر في قناة الإخباریة الجزائریة استضافتکم. تحدثتم عن القضیة الفلسطینیة في خطابکم أمام منتدی الدول المصدرة للغاز. هل یمکن ان تتفضلوا سبب هذا المدی من الاهتمام بالقضیة الفلسطینیة؟

أفرح کثیرا لزیارتي إلی الجزائر البلد الصدیق الشقیق خلال یومین ولابدان أشکر الحکومة الجزائریة لاستضافة ناجحة لمنتدی الدول المصدرة للغاز. لاریب ان التعاون والتشاور والتناغم بین الدول المصدرة للغاز سبب لتأثیر واضح وایجابي علی مستقبل المنطقة اقتصادیا.

في البدایة نظرا إلی أهمیة وحساسیة موضع فلسطین وأوضاع غزة، تحدثت عن هذا الموضوع لان قضیة‌ فلسطین لیست قضیة العالم الاسلامي فحسب بل هي قضیة العالم البشری بأکمله ولدی جمیع أبناء البشر الأحرار حساسیة تجاه هذه القضیة.

ما تجري الیوم في قطاع غزة تحت عنوان الجریمة بحق البشریة والابادة الجماعیة والحصار الغذائي والدوائي للنسوة والأطفال وتدمیر البیوت، تعارض القرارات والمواثیق الأممیة وفضیحة کبیرة للغرب وسبب لإظهار صورة الولایات المتحدة الأمیرکیة بدون القناع.

الکیان القاتل للأطفال یرتکب هذه الجرائم الفظیعة في ظروف احتلال الأراضي بمدة 75 سنة وتدمیر المنازل والأراضي الزراعیة ومجزرة النساء والأطفال واعتقال وتعذیب الشباب الفلسطینیین وحرمانهم من جمیع الحقوق.

الیوم بعد مضي 75 سنة تم الترکیز علی قطاع غزة وتألمت قلوب العالم بکل الشعوب من هذا المدی من الجرائم المروعة ومن المؤسف تستمر الولایات المتحدة الأمیرکیة بدعمها التسلیحي والمالي والإعلامي للکیان الصهیوني وأکثر أسفا وحزنا هو صمت الأوساط والمنظمات الدولیة وعبور منظمات حقوق الانسان مرور الکرام وعدم جدوی منظمة الأمم المتحدة‌ ومجلس الأمن حیال هذه الجرائم.

الیوم ترتکب هذه الجرائم أمام عیون العالم وبناء علی الأرقام تم استشهاد علی الأقل 30 ألف شخص من النساء والأطفال الأبریاء المظلومین في القطاع وماذا نفعل تجاه هذه الأوضاع؟ ما یتضح لشعوب العالم هو ان النظم الحالي في العالم نظم لاعادل ولایمکن تضمین السلام والأمن والهدوء للبشر بهذه الآلیات والمنظمات الدولیة.

في الظروف التي أوصل فیها الکیان الصهیوني ظلمه وجرائمه ضد الشعب الفلسطیني المظلوم الی أقصی الدرجات، تمارس الولایات المتحدة الأمیرکیة والقوی الکبری ضغوطا علی المظلومین بدل محاسبة المجرمین ولاریب ان هذه الوقائع یجب ان توفر الأرضیة لتغییر نظم عالمي جدید بدل نظم جائر ولاعادل الذي یسود العالم الیوم.

جعلت الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة منذ انتصار الثورة الاسلامیة الایرانیة دعم المظلومین والمصتضعفین في أنحاء العالم من المبادئ الرئیسیة لسیاستها الخارجیة والیوم أزهر وألمع المصادیق هي مظلومیة الشعب الفلسطینی.

سیادة رئیس الجمهوریة، هل یمکن ان تشیر الی دور الدول مثل الجزائر في وقف هذه الحرب في مجلس الأمن بصفتها عضوة غیر الدائمة؟

أری ان الدول الأعضاء لمجلس الأمن الدولي مثل الرئیس وجمیع الأعضاء والمکونات لمجلس الأمن علی عاتقهم مسؤولیة کبیرة ولابد ان یلعبوا دورا حاسما في هذا المضمار وأثق ان دولة الجزائر نظرا الی مواقفها الطیبة حیال القضیة الفلسطینیة، تقدر ان تلعب دورا مؤثرا في مجلس الأمن وتصبح لسان صدق للشعب الفلسطیني المظلوم المقتدر.

رغم الجهود الواسعة لجمهوریة ایران الاسلامیة لوقف الحرب و رفع الحصار عن القطاع و الحیلولة دون اتساع رقعة الحرب الی سائر أنحاء المنطقة، یتهم البعض ایران باتساع الحرب. هل یمکن ان تعبروا عن رأیکم في هذا المجال؟

نری ان الأمیرکیین والبریطانیین هم الذین یریدون اتساع رقعة الحرب وفي الظروف التي نری فیها نفاد صبر شعوب العالم من مدی جرائم المجرمین في غزة وضابط أمیرکی یُحرق نفسه أمام سفارة الکیان الصهیوني احتجاجا علی هذه الجرائم الفظیعة، یصرخ الشعب البریطاني والشعوب الأوروبیة الأخری في مسیرات حاشدة في الشوارع وقف الغارات علی الأبریاء في قطاع غزة ووقف الدعم لهذا الکیان لکن هذه الدعوات والاحتجاجات لاتصل إلی النتیجة وان الحکومات لاترید ان تسمع صوت شعوبها وشعوب العالم الأخری وهذا یعنی انهم یریدون اتساع نطاق الحرب.

الموضوع الآخر هو الأسباب والجذور لهذه الأحداث الفاضحة وانهم یدعون کذبا وقسرا ان جذورها ترجع إلی عملیة طوفان الأقصی والیوم السابع من أکتوبر وان التحلیل الصحیح هو ان الجذور ترجع إلی 75 عام من الظلم والقتل والدمار والتعذیب والاعتقال بحق الشعب الفلسطیني إلی جانب الظلم بحق الشعبین اللبناني والسوري وشعوب المنطقة الأخری.

الیوم نفد صبر شعوب المنطقة بل شعوب العالم من ظلم واضطهاد الکیان الصهیوني وأعتقد اذا تستمر جرائم الصهاینة، یتجسد غضب الشباب في الولایات المتحدة وبریطانیا والدول الأخری بشکل آخر.

نظرا الی اشتراك المواقف بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة و الجزائر حیال القضیة الفلسطینیة و ضرورة وقف الجرائم و الغارات علی غزة، کیف یمکن استخدام عضویة الدولتین للمنظمات الاقلیمیة و الدولیة لاحلال السلام و الهدوء و السلام في المنطقة؟

نسعی لاستخدام جمیع الامکانیات والآلیات للمنظمات والمنتدیات والمؤسسات الاقلیمیة العالمیة لاحلال السلام والاستقرار وتوفیر الأمن والتقدم للشعوب. نری بان الیوم اذا یبالغ الکیان الصهیوني في الظلم والعدوان والانتهاك ویسبب نفاد صبر المنطقة العالم، في مثل هذه الظروف یجب الوحدة‌ والتلاحم بین جمیع الشعوب ضد هذه الأعمال الاجرامیة و الأولیة الأولی یجب ان تکون إبعاد هذه الغدة‌ السرطانیة من المنطقة.

تحدثتم عن القطاع الاقتصادي وهذا مهم للغایة. ما هي الآفاق المستقبلیة في التعاون الاقتصادي المتبادل؟

أتصور ان المشاریع المشترکة‌ مع الجزائر في قطاع الطاقة والتجارة معا علی وجه الخصوص النقل البحری ویجب البرمجة له. التعاون المالي والمصرفي أیضا من القضایا الهامة التي یجب البرمجة بشأنها وهناك أرضیات خصبة للغایة للتعاون العلمي والتقني بین البلدین. لدی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة خبرات طیبة في قطاعي العلم والتقنیة وبامکاننا التعاون الجید مع الجزائر.

سیادة رئیس الجمهوریة، تحدثنا عن العلاقات الثنائیة و العلاقات الایرانیة مع الدول العربیة. ما هو الرادع الأکبر لتقاربکم مع بعض الدول؟

لیست لدینا مشکلة‌ مع الدول العربیة و رغم مساعي الأعداء و مآربهم لایجاد ایران فوبیا في البلدان العربیة، الیوم بحمد الله تعالي لدینا علاقات متینة مع الدول العربیة.

أراد العدو انعزال ایران لکنها لم تنعزل و ایران الیوم تتواجد في المنظمات الاقلیمیة و الدولیة و تلعب دورا حاسما في الساحة‌ الأممیة‌ و هي لاعبة نشیطة في شتی المجالات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة.

من جهة أخری حاول العدو ان یقوم بتطبیع العلاقات بین الدول الاسلامیة و الاقلیمیة مع الکیان الصهیوني من أجل ارساء الأمن لهذا الکیان و لم ینجح في تحقیق الأمن و الأمان لهذا الکیان عبر تطبیع العلاقات.

هل التقارب و استئناف العلاقات مع المملکة العربیة‌ السعودیة سبب لانزعاج الکیان الصهیوني؟ ما هو رأیکم؟

لدینا علاقات مع المملکة العربیة‌ السعودیة و تم استئناف علاقاتنا السیاسیة و لاریب ان الکیان الصهیوني تزعجه هذه المناسبات و یعاني الکیان من الوحدة و التکاتف بین الدول الاسلامیة.

تسمحوا لنا ان نرجع الی النقطة الأولی. هل یصبح منتدی الدول المصدرة للغاز في الجزائر أرضیة خصبة لتطویر التعاون بین الدول الأعضاء؟

أری ان المواضیع المطروقة في قمة الدول المصدرة للغاز هي ملحوظة و هامة و لابد ان تقوم سکرتریة المنتدی بجمعها حتی نتخذ خطوات واسعة للتعاون بین هذه الدول.

أعلنتُ ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة مستعدة لتصدیر الخدمات الهندسیة و التقنیة في قطاع الطاقة و الغاز و کلمة السید تبون کانت في هذا السیاق و الاتجاه.

لانری أیة قیود لتطویر العلاقات الثنائیة تجاریا و اقتصادیا مع دولة الجزائر.

ان الیوم حاجة المنطقة و العالم الملحة تتمثل في التقارب بین الدول المنتجة و المصدرة للغاز آملا ان یتخذ المنتدی برئاسة السید تبون خطوات جبارة و عالیة نحو توسیع الشراکة و التعاون و التناغم بین الدول المنتجة‌ و المصدرة للغاز علی الصعیدین الاقلیمی و العالمی.

نأمل ان یقضي الله سبحانه و تعالی علی الظالمین الغاشمین الذین یظلمون الشعب الفلسطیني بفضل شهر رمضان الفضیل و إن شاء الله تعالی سیتحرر القدس الشریف.

أرجو ان یمنّ الله تعالی علی الشعب الجزائري و خاصة الشباب الأعزاء لهذا الشعب بالتوفیق لاستمرار حیاتهم المسلمة الکریمة في ظروف السلام و الأمن و الهدوء و الاستقرار.