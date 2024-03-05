وزیر الثقافة: 40 كتاباً عن فلسطين جاهز لإزاحة الستار عنه

وتابع قائلا : ينبغي إقامة معرض للقرآن الكريم في كافة المحافظات خلال شهر رمضان، مع الإشارة إلى ضرورة إعطاء قضية غزة اهتماماً خاصاً.

أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "محمد مهدي إسماعیلي"، أن 40 كتاباً جديداً عن فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني جاهز لإزاحة الستار عنه.

واكد "إسماعیلي"، في تصريحه خلال اجتماع مجلس إدارة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الیوم الأحد، أن المذبحة الوحشية للصهاينة تحولت اليوم الى امر اعتيادي اليوم، وبما يلزم علينا ألا نسمح بحدوث ذلك.

وتابع قائلا : ينبغي إقامة معرض للقرآن الكريم في كافة المحافظات خلال شهر رمضان، مع الإشارة إلى ضرورة إعطاء قضية غزة اهتماماً خاصاً.

وعلى صعيد اخر، لفت وزير الثقافة الايراني، بان العمل جار حالياً، لترجمة وإصدار 20 مجلدا لمفكرين مسيحيين لبنانيين حول آل البيت (عليهم السلام).