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وزیر الدفاع الايراني یصل إلی الدوحة

رمز الخبر: ۶۹۱۳۰
تأريخ النشر: 04 March 2024

وصل وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايراني "محمد رضا أشتياني"، إلى الدوحة للقاء كبار القادة العسكريين ومسؤولين قطريين، مضافا الى حضور معرض القدرات الدفاعية البحرية (ديمكس) المقام في هذا البلد.

وأفادت "ارنا" نقلا عن بیان وزارة الدفاع للجمهورية الاسلامية الايرانية، ان المعرض العسكري المقام في الدوحة حاليا، يعد النسخة الثامنة من معرض القدرات الدفاعية البحرية، والذي تشارك فيه 80 دولة من جميع أنحاء العالم.

وستعرض وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية، منتجاتها واحدث إنجازاتها العسکریة في جناحها المخصص ضمن هذا المعرض.

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