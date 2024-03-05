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الحشد الشعبي العراقي يطلق عمليات "وعد الحق" الثانية لتطهير الانبار من فلول داعش

أن "العملية انطلقت بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة وفق معلومات استخبارية دقيقة بمشاركة قيادة عمليات قاطع الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة وقيادة الحشد الشعبي لمحافظة الأنبار وقيادة عمليات الفرات الأوسط والقطعات الملحقة". 
رمز الخبر: ۶۹۱۲۹
تأريخ النشر: 04 March 2024

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، انطلاق عمليات "وعد الحق" الثانية لتطهير الصحراء الغربية في محافظة الأنبار من فلول تنظيم "داعش" الارهابي.

وذكرت "الهيئة" في بيان، أن "قوات مشتركة من الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية بإسناد من قيادة القوة الجوية وطيران الجيش، انطلقت اليوم بعملية أمنية كبيرة لتطهير الصحراء الغربية من تواجد العناصر الإرهابية في محافظة الأنبار".

واوضح البيان، أن "العملية انطلقت بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة وفق معلومات استخبارية دقيقة بمشاركة قيادة عمليات قاطع الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة وقيادة الحشد الشعبي لمحافظة الأنبار وقيادة عمليات الفرات الأوسط والقطعات الملحقة". 

وأشار الحشد الشعبي في بيانه هذا، الى أن "القطعات المشتركة ستقوم بواجب التفتيش والتطهير لمناطق التهديد الأمني ودك أوكار الإرهابيين وتعقبهم فيها وصولاً إلى الحدود الغربية الدولية بهدف إنهاء تواجد عناصر فلول داعش الارهابي وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد".

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الحشد الشعبي العراقي يطلق عمليات "وعد الحق" الثانية لتطهير الانبار من فلول داعش
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