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الذئب الايراني يتوج بلقب بطولة أرنولد كلاسيك الأمريكية لكمال الاجسام

رمز الخبر: ۶۹۱۲۶
تأريخ النشر: 03 March 2024

حصد بطل كمال الاجسام الايراني "هادي جوبان " الملقب بـ " الذئب الايراني" المركز الأول في بطولة أرنولد كلاسيك الأمريكية لكمال الاجسام ليتوج بلقب البطولة للمرة الأولى في مسيرته الرياضية.

 وبعد الجولة التمهيدية لمنافسات فئة الوزن المفتوح في بطولة أرنولد كلاسيك 2024 التي تقام في مدينة كولومبوس عاصمة ولاية اوهايو الامريكية، قدم بطل كمال الاجسام الايراني  "هادي جوبان " الملقب بـ " الذئب الايراني" عرضا فريدا من نوعه في نهائيات هذه البطولة صباح اليوم الاحد محرزا بذلك المركز الاول.

وفي هذه المسابقة، احتل النيجيري سامسون داودا، الذي فاز باللقب الأول العام الماضي المركز الثاني، بينما احتل  فاز رافائيل برانداو المركز الثالث.

وتعتبر هذه المرة الاولى التي يفوز فيها لاعب كمال أجسام آسيوي ببطولة أرنولد كلاسيك للرجال 2024 عن فئة الوزن المفتوح.

يشار الى ان الذئب الايراني فائز بالميدالية الذهبية ببطولة كمال الاجسام في منافسات مستر المبيا 2022 Mr. Olympia في امريكا، واحتل المركز الثالث في هذه البطولة لعام 2021 كما انه فاز بالميدالية البرونزية عام 2019 واحتل المركز الرابع في بطولة مستر أولمبيا 2020.

وهكذا ، أصبح هادي جوبان خامس لاعب كمال أجسام في التاريخ بعد روني كولمان وجاي كاتلر وديكستر جاكسون وبراندون كاري الذين لديهم سجل في الفوز ببطولة مستر أولمبيا وأرنولد كلاسيك للمحترفين.

كما أصبح رابع لاعب كمال أجسام يفوز ببطولة في أول ظهور له ببطولة أرنولد كلاسيك 2024، بعد كيفن لورون، وفليكس ويلر، ووليام بوناك.

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