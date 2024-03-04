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رئيس الجمهورية: لا عائق امام تطوير العلاقات بين ايران وبوليفيا

وقال "لويس آرسي": "بعد الإبادة الجماعية في غزة، قطعنا علاقاتنا مع "إسرائيل"، وبدأ أعداؤنا الداخليون والخارجيون دعاية سلبية وحربًا نفسية ضد شعبنا وحكومتنا".
رمز الخبر: ۶۹۱۲۵
تأريخ النشر: 03 March 2024

وصف الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي مكانة بوليفيا في أميركا اللاتينية بأنها مميزة وملهمة لشعوب هذه المنطقة، مؤكدا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها أي عائق لتعزيز التعاون مع الحكومة البوليفية.

وأعرب رئيسي، مساء السبت ، خلال اللقاء مع الرئيس البوليفي لويس آرسي، على هامش هامش اجتماع القمة للدول المصدرة للغاز في الجزائر، عن تقديره للمواقف الثورية والمناهضة للإمبريالية لحكومة وشعب بوليفيا، واعتبر نهج الحكومة البوليفية وخاصة الرئيس شخصيا، في دعم لفلسطين واهل غزة المظلومين أمرا يستحق الثناء، وأكد: إن دفاعكم البطولي عن فلسطين سيكون بالتأكيد دعماً جيداً لشعب هذا البلد.

ووصف الرئيس الايراني مواقف بوليفيا في أمريكا اللاتينية بأنها مميزة وملهمة لشعوب هذه المنطقة، وأضاف: ليس لدى جمهورية إيران الإسلامية أي عائق لتعزيز التعاون مع حكومة بوليفيا، ويجب أن تنمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتتطور إلى مستوى التفاعلات السياسية بين الجانبين.

كما أكد رئيسي على ضرورة المتابعة بجدية أكبر للاتفاقات التي تم التوصل إليها في الفترات الماضية.

من جانبه أكد الرئيس البوليفي في هذا اللقاء "أن نظرتنا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أكثر من مجرد دولة بل كصديق وشقيق"، ووصف مواقف البلدين بشأن القضايا الدولية بأنها متقاربة للغاية.

وقال "لويس آرسي": "بعد الإبادة الجماعية في غزة، قطعنا علاقاتنا مع "إسرائيل"، وبدأ أعداؤنا الداخليون والخارجيون دعاية سلبية وحربًا نفسية ضد شعبنا وحكومتنا".

وشدد الطرفان في هذا الاجتماع على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والخدمات الفنية والهندسية والزراعة.

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