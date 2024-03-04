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إيران تستضيف الاجتماع الوزاري الـ 26 للدول المصدرة للغاز

الاجتماع الاعتيادي السنوي بدورته السادسة والعشرين لوزراء النفط والطاقة لجمعية الدول المصدرة للغاز سينعقد في طهران نهاية عام 2024، بحضور جميع الدول الأعضاء.
رمز الخبر: ۶۹۱۲۲
تأريخ النشر: 03 March 2024

تستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها رئيسة الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الاجتماع السنوي السادس والعشرين لوزراء النفط والطاقة بالدول الاعضاء في هذا المنتدى خلال العام 2024 م.

وأفادت"ارنا" نقلا عن وزارة النفط الإيرانية، أن الاجتماع الاعتيادي السنوي بدورته السادسة والعشرين لوزراء النفط والطاقة لجمعية الدول المصدرة للغاز سينعقد في طهران نهاية عام 2024، بحضور جميع الدول الأعضاء.

يأتي هذا القرار ضمن نتائج الاجتماع الوزاري الاستثنائي، والذي سبق اجتماع القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز باستضافة الجزائر .

على صعيد اخر، تجدر الاشارة الى تصريحات وزير النفط الإيراني "جواد أوجي"، الذي اكد فيها زيادة إنتاج إيران من الغاز رغم سنوات الحظر العصيبة التي فرضت عليها.

واوضح "اوجي"، في تصريح له على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي الخاص باجتماع القمة السابعة لرؤساء الدول المصدرة للغاز : إن متوسط ​​الزيادة في مجال إنتاج الغاز الايراني خلال السنوات الأخيرة، بلغ 5.2% سنويا ورغم الحظر القاسي؛ لافتا الى ان متوسط ​​زيادة الإنتاج على مستوى العالم سجل خلال الفترة ذاتها 2.5%، وبما يدل على أن الزيادة في إنتاج الغاز الايراني كانت ضعف المتوسط ​​العالمي.

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