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رئيسي يؤكد على تفعيل اللجنة المشتركة بين ايران وموزمبيق لتحديد الطاقات المتبادلة

بدوره اعتبر الرئيس الموزمبيقي تطوير علاقات بلاده مع ايران بانه الأساس لتحقيق تغييرات مهمة، ورحب بمقترح الدكتور رئيسي لتفعيل اللجنة المشتركة بين إيران وموزمبيق، ودعا إلى تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، فضلا عن تسريع توقيع اتفاق بشأن تسليم المحكومين بين إيران وموزمبيق.
رمز الخبر: ۶۹۱۲۱
تأريخ النشر: 03 March 2024

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي رغبة إيران بتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية، بما فيها موزمبيق، وقال: إن اتخاذ الخطوات التالية في العلاقات الثنائية يتطلب اعداد خارطة طريق جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الإيراني يوم السبت، على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، الرئيس الموزمبيقي فيليب نويسي، مؤكدا رغبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية بما فيها موزمبيق، وقال: إن هذا اللقاء يمكن أن يكون نقطة تحول في اتجاه توسيع وتعميق العلاقات بين البلدين.

واعتبر الرئيس الإيراني أن اتخاذ الخطوات المقبلة في العلاقات الثنائية يتطلب اعداد خارطة طريق جديدة، واقترح في هذا الصدد تفعيل اللجنة المشتركة بين إيران وموزمبيق بهدف تحسين مستوى العلاقات وتحديد وتوظيف القدرات الكبيرة لدى البلدين.

وفي جانب آخر من حديثه خلال اللقاء مع الرئيس الموزمبيقي أوضح رئيسي الفرق بين وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية والغرب تجاه القارة الأفريقية، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى إلى تأمين مصالح الشعب الإيراني والدول الأفريقية في تعاملها مع الدول الأفريقية، لكن الدول الغربية، ذات النظرة الاستعمارية، تسعى فقط لتحقيق مصالحها وأطماعها.

وأعلن عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى موزمبيق، وقال: إن الكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية، يدعمون الإرهابيين، ويحاولون الضغط على الدول الأفريقية ونهب مواردها واحتياطياتها، ومن الضروري للدول الأفريقية أن تحارب الإرهاب وتحمي مصالحها، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة أيضاً للتعاون في هذا الصدد.

بدوره اعتبر الرئيس الموزمبيقي تطوير علاقات بلاده مع ايران بانه الأساس لتحقيق تغييرات مهمة، ورحب بمقترح الدكتور رئيسي لتفعيل اللجنة المشتركة بين إيران وموزمبيق، ودعا إلى تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، فضلا عن تسريع توقيع اتفاق بشأن تسليم المحكومين بين إيران وموزمبيق.

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