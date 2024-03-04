وزير النفط الايراني يبحث ونظيره العراقي في تطوير الحقول المشتركة بين البلدين

كما ناقش وزير النفط الايراني مع نظيره العراقي، فرص التعاون الثنائي في مجال احتواء ابار الغاز المشتعلة، وتوفير خدمات التنقيب وانشاء البنى التحتية اللازمة وعلى سبيل المثال مد انابيب النفط، من قبل الشركات الايرانية المتمكنة في العراق.

تباحث وزير النفط الايراني "جواد اوجي" ونظيره العراقي "حيان عبد الغني"، في سبل توسيع التعاون الثنائي لتطوير حقول الغاز المشتركة، وتعزيز تجارة المنتجات النفطية بين البلدين.

وافادت ارنا، ان اللقاء بين الوزيرين، عقد على هامش اجتماع القمة السابعة للدول المصدرة للغاز في الجزائر اليوم السبت؛ حيث استعرض الجانبان اليات تسديد المبالغ المترتبة على تجارة الغاز وسائر المنتجات النفطية، بالاضافة الى تعزيز البنى التحتية اللازمة في هذا الخصوص.

كما ناقش وزير النفط الايراني مع نظيره العراقي، فرص التعاون الثنائي في مجال احتواء ابار الغاز المشتعلة، وتوفير خدمات التنقيب وانشاء البنى التحتية اللازمة وعلى سبيل المثال مد انابيب النفط، من قبل الشركات الايرانية المتمكنة في العراق.