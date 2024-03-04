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الناطق باسم مجلس صيانة الدستور:

المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات افضل من دوراتها السابقة

كما اشار الى المراكز الانتخابية الذكية تماما، وقال : ان التقارير تؤكد بان العملية الانتخابية تسير في تلك المراكز بانسيابية ومطلوبة.
رمز الخبر: ۶۹۱۱۴
تأريخ النشر: 02 March 2024

قال الناطق باسم مجلس صيانة الدستور "هادي طحنان نظيف" : ان المشاركة الشعبية في انتخابات مجلس الشورى الاسلامية الـ 12، ومجلس خبراء القيادة الـ 6 ، كانت جيدة وذلك مقارنة بالدورات السابقة.

وفي تصريح للصحفيين على هامش تفقده مقر لجنة الانتخابات المركزي بطهران، اوضح نظيف: ان الاجهزة الامنية والمؤسسات التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور حددت التدابير ووضعت البرامج اللازمة قبل اشهر عديدة؛ مردفا انه منذ الدقائق الاولى لفتح مراكز الاقتراع ابوابها اليوم الجمعة، سجل الحشود الجماهيرية حضورها في هذه العملية.

وتابع الناطق باسم مجلس صيانة الدستور: لم يتم تسجيل اي اختراق او مخالفة قانونية منذ بدء الانتخابات صباح اليوم ولحد الان، سوى بعض النقاط الجزئية وهو امر طبيعي، وقد تمت متابعتها ومعالجتها.

كما اشار الى المراكز الانتخابية الذكية تماما، وقال: ان التقارير تؤكد بان العملية الانتخابية تسير في تلك المراكز بانسيابية ومطلوبة.

وصرح نظيف ايضا، ان ما يبلغ 250 الف شخص يقومون حاليا بتأمين الانتخابات على صعيد البلاد.

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