حماس: وفاة 13 طفلا اثر سوء التغذية بغزة وصمة عار على جبين الإنسانية

وطالبت الحركة، الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية الدولية، بـ"العمل بشتى الطرق لإيصال المساعدات الغذائية والطبية في أسرع وقت لتلافي كارثة المجاعة الآخذة بالازدياد".

اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، ان "وفاة 13 طفلا من جراء سوء التغذية، في محافظتي غزة وشمال القطاع، يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية وسابقة خطيرة في عصرنا الحديث".

وأضافت الحركة في منشور عبر حسابها على تلغرام اليوم الجمعة، ان هذا الحادث يمثل إعلان إخفاق للمجتمع الدولي والأمم المتحدة في القيام بمهامهما في حماية الأطفال من الموت جوعا.

وطالبت حماس "الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية الدولية"، بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، وبالأخص في محافظتي غزة والشمال.

كما دعت، إلى "عدم الرضوخ لإملاءات الاحتلال الصهيوني المجرم الذي يرتكب إبادة وتطهيرا عرقيا بحق الشعب الفلسطيني دون اكتراث بالقوانين الدولية والقيم الإنسانية".

وطالبت الحركة، الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية الدولية، بـ"العمل بشتى الطرق لإيصال المساعدات الغذائية والطبية في أسرع وقت لتلافي كارثة المجاعة الآخذة بالازدياد".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة "استشهاد 4 اطفال آخرين نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع".

وأضافت الوزارة، أن "حصيلة الشهداء الأطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف ارتفعت في شمال غزة، إلى 13 شهيدا".