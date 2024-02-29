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انتهاء الفترة الرسمية للدعاية الانتخابية

وستُجرى انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، يوم غد الجمعة الاول من اذار/مارس في أرجاء البلاد وذلك لشغل 290 مقعدا بمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) و 88 مقعدا بمجلس خبراء القيادة.
رمز الخبر: ۶۹۱۰۸
تأريخ النشر: 29 February 2024

انتهت عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الخميس، الفترة الرسمية للدعاية الانتخابية للمترشحين للدورة الثانيةعشرة لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

ووفقا للجنة الانتخابات والمادة 70 من قانون انتخابات مجلس الشورى الاسلامي والمادة 17 من قانون انتخابات مجلس خبراء القيادة، فان الدعاية الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية ومجلس خبراء القيادة، تكون قد انتهت عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الخميس 29 شباط/فبراير. ويحظر بعدها اي دعاية انتخابية.

وستُجرى انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، يوم غد الجمعة الاول من اذار/مارس في أرجاء البلاد وذلك لشغل 290 مقعدا بمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) و 88 مقعدا بمجلس خبراء القيادة.

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