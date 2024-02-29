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اية الله جنتي يدعو الشعب للمشاركة القصوى في الانتخابات

وستجرى الدورة الثانية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، يوم غد الجمعة الاول من اذار/مارس في ارجاء البلاد لانتخاب 290 نائبا للبرلمان و 88 ممثلا في مجلس خبراء القيادة.
رمز الخبر: ۶۹۱۰۶
تأريخ النشر: 29 February 2024

دعا رئيس مجلس خبراء القيادة اية الله احمد جنتي ، ابناء الشعب الايراني للمشاركة بصورة حماسية وواعية في الانتخابات المصيرية التي تجري يوم غد الجمعة.

وقال اية الله جنتي في بيان بهذه المناسبة ان الشعب الايراني الثوري والحر، سيقرر يوم الاول من اذار/مارس مشهدا اخر من المشاهد الكبرى للاختبار الالهي في البلاد.

واضاف ان يوم الجمعة هو اليوم الذي سيقرر به ابناء ايران الاسلامية مصيرهم مرة أخرى من خلال انتخابات ممثلين يؤمنون بالقيم الدينية وملتزمين بمبادئ الامام الراحل وقائد الثورة وتطلعات الثورة الاسلامية، وسينتخبون لمجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الاسلامي أولئك الذين يعتبرون هذه المناصب، امانة الهية وفرصة لاسداء الخدمة وصيانة اصوات الشعب.

وستجرى الدورة الثانية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، يوم غد الجمعة الاول من اذار/مارس في ارجاء البلاد لانتخاب 290 نائبا للبرلمان و 88 ممثلا في مجلس خبراء القيادة.

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