اية الله رئيسي يحضر قمة الدول المصدرة للغاز في الجزائر

علما ان زيارة السيد رئيسي للجزائر، تعد الرابعة من نوعها وتأتي بعد مرور 14 عاما على اخر زيارة قام بها رئيس ايراني الى هذا البلد.

يعتزم الرئيس الايراني "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، التوجه الى الجزائر لاجراء مباحثات ثنائية وايضا حضور الاجتماع الـ 17 لقمة قادة الدول المصدرة للغاز (GECF)، الذي سيعقد السبت المقبل.

وافادت ارنا، ان وفدا اقتصاديا رفيع المستوى سيرافق "السيد رئيسي" في زيارته المرتقبة السبت المقبل الى الجزائر؛ بهدف تعزيز التعاون بين ايران والمنظمات والاتحادات الاقليمية والدولية وايضا توسيع العلاقات مع الدول الاسلامية والرديفة.

علما ان زيارة السيد رئيسي للجزائر، تعد الرابعة من نوعها وتأتي بعد مرور 14 عاما على اخر زيارة قام بها رئيس ايراني الى هذا البلد.

وفي اليوم الاول من زيارته، سيحضر الرئيس الايراني اعمال القمة الـ 17 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث سيلقي كلمة بالمناسبة، فضلا عن اللقاءات التي سيعقدها مع نظرائه وعدد من كبار مسؤولي الدول الاعضاء، للتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي اليوم الثاني (الاحد المقبل) ستقام مراسم استقبال رسمية لرئيس الجمهورية الاسلامية اية الله رئيسي، في قصر الرئاسة الجزائرية برعاية رئيس جمهورية هذا البلد "عبد المجيد تبون"، ويليه فورا اجتماع مشترك بحضور اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى مع نظرائهم الجزائريين.