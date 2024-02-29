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برلماني لبناني: إسقاط المسيرة الصهيونية "هيرمز" بمثابة ضربة موجعة للاحتلال الصهيوني

وذكر أن أي اعتداء على لبنان سترد عليه المقاومة والعدو يعرف أن المقاومة أعدت العدة لمثل هذه الأيام، وسيذوق العدو طعم الهزيمة في غزة ولبنان ولن يستطيع تحقيق أي من أهدافه.
رمز الخبر: ۶۹۱۰۴
تأريخ النشر: 28 February 2024

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب "حسين الحاج حسن"، في إشارة إلى الضربات الموجعة التي وجهتها المقاومة للعدو الصهيوني بعد إسقاط المسيرة "هيرمز"، إنه سيذوق العدو طعم الهزيمة في غزة ولبنان ولن يستطيع تحقيق أي من أهدافه.

وأشار الحاج حسن إلى أن العدو الصهيوني يعرف تماما أن كل عدوان على لبنان سترد عليه المقاومة مضيفا: إن العدو عبر عن وجعه وألمه بعد إسقاط المسيرة الصهيونية "هيرمز".

ولفت إلى أننا نقول بكل وضوح للعدو، إنك لن تستطيع بالغارات وقتل المدنيين وتدمير البيوت في لبنان أن تؤثر على القرار الواحد في إسناد غزة ومقاومتها مؤكدا أن المقاومة ماضية في عملياتها طالما استمر العدوان على غزة، والعدو لن يستطيع أن يأخذ بالسياسة​ أو التهويل أو القتل ما لم يأخذه بالحرب.

وذكر أن أي اعتداء على لبنان سترد عليه المقاومة والعدو يعرف أن المقاومة أعدت العدة لمثل هذه الأيام، وسيذوق العدو طعم الهزيمة في غزة ولبنان ولن يستطيع تحقيق أي من أهدافه.

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برلماني لبناني: إسقاط المسيرة الصهيونية "هيرمز" بمثابة ضربة موجعة للاحتلال الصهيوني
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