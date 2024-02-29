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وزير النفط الباكستاني: لا تنطبق العقوبات الأميركية على مشروع الغاز مع إيران

وفي هذا السياق، تابع محمد علي بأن باكستان تنوي بناء خط أنابيب داخل أراضيها ولم تربطه بعد بإيران، لافتا الى ان إسلام آباد لا ترى إمكانية تطبيق العقوبات الأمريكية على هذا المشروع.
رمز الخبر: ۶۹۱۰۱
تأريخ النشر: 28 February 2024

صرح وزير النفط والطاقة الباكستاني "محمد علي" بأن بلاده ملتزمة باستكمال خط أنابيب مشروع نقل الغاز مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقا للاتفاقية الثنائية،مذكرا بأن العقوبات الأمريكية لا تنطبق على مشروع الغاز المشترك هذا.

واوردت صحيفة باكستان إكسبريس تريبيون الالكترونية Express Tribune بأن محمد علي وخلال مؤتمر صحفي بإسلام آباد قد اعلن عن انه سيتم تنفيذ بناء خط أنابيب بطول 80 كيلومترا في الاراضي الباكستانية وسيستغرق إنجازه حوالي عام ونصف.

وأضاف وزير النفط الباكستاني بأن باكستان وقعت عقد خط أنابيب الغاز مع إيران عام 2009 وهي ملزمة باستكمال هذا المشروع بموجب هذا الاتفاق.

وفي هذا السياق، تابع محمد علي بأن باكستان تنوي بناء خط أنابيب داخل أراضيها ولم تربطه بعد بإيران، لافتا الى ان إسلام آباد لا ترى إمكانية تطبيق العقوبات الأمريكية على هذا المشروع.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت وزارة النفط الباكستانية بيانا قالت فيه إن استكمال مشروع الغاز المشترك مع الجمهورية الإسلامية قد عزز أمن الطاقة في البلاد، وأعلنت أن لجنة الطاقة في حكومة باكستان وافقت مع مشروع مد خط أنابيب بطول 81 كيلومترا من ميناء جوادار إلى الحدود المشتركة مع إيران.

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