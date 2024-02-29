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وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيرته الفنلندية في جنيف

اللقاء بين وزير خارجية ايران ونظيرته الفنلندية اليوم، تم في اطار المباحثات التي يجريها "امير عبداللهيان" على هامش الاجتماع الـ 55 لمجلس حقوق الانسان الدولي باستضافة جنيف السويسرية.
رمز الخبر: ۶۹۰۹۵
تأريخ النشر: 27 February 2024

وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" الذي يزور جنيف حاليا، اجرى مباحثات اليوم الاثنين، مع نظيرته الفنلندية السيدة "الينا فالتونين".

واشار موفد ارنا، بان اللقاء بين وزير خارجية ايران ونظيرته الفنلندية اليوم، تم في اطار المباحثات التي يجريها "امير عبداللهيان" على هامش الاجتماع الـ 55 لمجلس حقوق الانسان الدولي باستضافة جنيف السويسرية.

علما ان وزير الخارجية الايراني، شارك اليوم الاثنين في اجتماع مجلس حقوق الانسان الـ 55 حول التطورات في قطاع غزة، وايضا الجزء رفيع المستوى من الاجتماع الاممي لنزع السلاح النووي، وقد القى كلمة باسم الجمهورية الاسلامية في كليهما.

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