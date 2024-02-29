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وزير الخارجية:

ينبغي للدول الإسلامية ان تتخذ إجراء فوريا لمنع اي عمل عسكري "إسرائيلي" في رفح

واعتبرت السيدة "مارسودي"، القضية الفلسطينية هي الأساس في انطلاق منظمة التعاون الإسلامي، وأكدت ضرورة تمسك المنظمة بهذا الهدف.
رمز الخبر: ۶۹۰۹۲
تأريخ النشر: 27 February 2024

قال وزير الخارجية "حسین أمیر عبداللهیان" : إن تهديد نتنياهو بشن هجوم عسكري واسع النطاق على رفح، قد عرّض هذه المنطقة الى كارثة كبيرة، لذا فإن التحرك الفوري للمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الإسلامية، ضروري للغاية.

واشار موفد ارنا الى جنيف، بان "أمير عبد اللهيان"، الذي يزور المدينة السوسرية حاليا للمشاركة في الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اجرى مباحثات اليوم الاثنين، مع نظيرته الإندونيسية السيدة "ريتنو مارسودي".

وتطرق وزير الخارجية في هذا اللقاء إلى، "اقتراح إيران لعقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء خارجية الدول الإسلامية حول غزة"؛ متطلعا الى عقد هذا الاجتماع قريبا.

وشدد "امير عبداللهيان" على أهمية استخدام الدول الإسلامية لقدراتها بما في ذلك قطع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكيان الصهيوني من أجل الضغط عليه  لإنهاء جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

بدورها، اثنت وزيرة الخارجية الإندونيسية على مبادرة ايران حول عقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي.

واعتبرت السيدة "مارسودي"، القضية الفلسطينية هي الأساس في انطلاق منظمة التعاون الإسلامي، وأكدت ضرورة تمسك المنظمة بهذا الهدف.

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