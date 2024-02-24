المقاومة الاسلامية في لبنان تنفذ 8 عمليات ضد مواقع الاحتلال

من جانبها، علنت وسائل إعلام "إسرائيلية"، ظهر اليوم الأربعاء، بسماع صوت انفجار ضخم قرب طبريا لم تتضح طبيعته بعد، كما تحدّثت عن تقرير أولي عن إصابة صاروخ مضاد للدروع لمصنع تغليف في الشمال.

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله -، اليوم الأربعاء، 8 مواقع للاحتلال "الإسرائيلي" على الحدود اللبنانية - الفلسطينية؛ وذلك رداً على اعتداءات الاحتلال على قرى وبلدات جنوب لبنان، ونصرةً لأهالي غزة في معركة "طوفان الأقصى" ضد عدوان الاحتلال على القطاع.

وأعلنت المقاومة الإسلامية، استهداف مستعمرة "المطلة" وتموضع جنود الاحتلال فيها ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة؛ مؤكدةً بأنّ "الاستهداف جاء دعماً لشعبنا في غزة، ورداً على ‌‌‏الاعتداءات على قرى الجنوب آخرها في الخيام".

كما استهدفت المقاومة الإسلامية ‏موقعي "زبدين" و"رويسات العلم" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وثكنة "زرعيت"، بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة؛ واوضحت بان مجاهديها استهدفوا بالأسلحة المناسبة مبنيين يتموضع فيهما جنود الاحتلال في مستوطنة "أفيفيم" وإصابتهما.

واستهدفت المقاومة الاسلامية في لبنان، تموضعات عسكرية لجنود الاحتلال الصهيوني في مستعمرات "شوميرا"، و"إيفن مناحم"، و"المرج" وذلك باستخدام الأسلحة المناسبة في كلا العمليتين، مشيرة إلى إصابتهما إصابة مباشرة.

من جانبها، علنت وسائل إعلام "إسرائيلية"، ظهر اليوم الأربعاء، بسماع صوت انفجار ضخم قرب طبريا لم تتضح طبيعته بعد، كما تحدّثت عن تقرير أولي عن إصابة صاروخ مضاد للدروع لمصنع تغليف في الشمال.