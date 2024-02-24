ايران واحدة من الدول الـ 5 الاولى عالميا في الصناعة النووية

واكد مساعد رئيس الجمهورية، انه "لو اردنا النهوض بمستوى البلاد وبما يليق ومكانة الشعب الايراني الشامخة، اذن علينا ان نواصل السير في نهج التقدم العلمي والتكنولوجي".

قال مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي" : ان الصناعة النووية، وضعت ايران ضمن الدول الخمس الاولى عالميا في الكثير من الفروع والعناوين النووية.

وفي تصريح له اليوم، الثلاثاء، نوّه اسلامي بالتقدم الذي حققته ايران في قطاع الصناعات النووية، واضاف : ان مساهمة الجمهورية الاسلامية في انتاج التقنيات الحديثة تعني دخولها المنطقة المحظورة، وبالتالي زيادة التحديات التي ستواجهها وعلى سبيل المثال تقنية الفضاء الخارجي، كما هو الحال بالنسبة لقطاع التكنولوجيا النووية، وما شاكل ذلك من العلوم التي تزيد في اقتدار البلاد.

واكد مساعد رئيس الجمهورية، انه "لو اردنا النهوض بمستوى البلاد وبما يليق ومكانة الشعب الايراني الشامخة، اذن علينا ان نواصل السير في نهج التقدم العلمي والتكنولوجي".

ولفت "اسلامي" ايضا، بان ايران استطاعت ان تبلغ مستوى الصدارة في انتاج الماء الثقيل وتوريد هذا المنتج بشكل ملفت الى الاسواق العالمية، وذلك من دون ان تتلقى اي دعم خارجي.

واكمل رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية : ان انتاج الماء الثقيل يتيح للبلاد ان ترتقى الى انتاج الكثير من المنتجات، وفي شتى المجالات، منها تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة وانتاج بعض الادوية الحديثة.