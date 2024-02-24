الرئيس السيريلانكي يوجه دعوة لنظيره الايراني لزيارة بلاده

كما ثمن وزير الخارجية الايراني رسالة التهنئة التي أرسلها نظيره السيريلانكي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وهنأ بدوره سيريلانكا بذكرى استقلالها.

وجّه الرئيس السيريلانكي " رانيل ويكرمسينغ " دعوة رسمية للرئيس الايراني آية الله رئيسي لزيارة سيريلانكا.

وعلى هامش المحادثات بين الوفد الايراني والسيريلانكي، اعلن وزير الخارجية الإيراني حسين امير عيد اللهيان ، الذي وصل سيريلانكا البارحة للتشاور مع مسؤولي هذا البلد في القضايا الثنائية، عن تلقيه رسالة دعوة من رئيس سيريلانكا " رانيل ويكرمسينغ " موجهة الى آية الله رئيسي لزيارة بلاده، معربا عن أمله في أن تتم هذه الزيارة قريبا.

واشار امير عبد اللهيان الى انه وعلى الرغم من كثرة انشغالات آية الله رئيسي إلا أن هذه الزيارة تمثل أولوية بالنسبة لإيران.

كما ثمن وزير الخارجية الايراني رسالة التهنئة التي أرسلها نظيره السيريلانكي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وهنأ بدوره سيريلانكا بذكرى استقلالها.