الاقتصاد الايراني يسجل نموا بنسبة 5.1 % في فصل الخريف

ونشر مركز الإحصاء الإيراني أحدث نتائج الحسابات الفصلية للخريف ، والتي تظهر نموًا بنسبة 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع احتساب النفط و2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدون النفط.

أعلن مركز الإحصاء الإيراني أنه تم تسجيل نمو بنسبة 5.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي مع احتساب النفط و2.5 بالمئة بدون النفط للاقتصاد الإيراني في خريف العام الايراني الجاري 1402 هـ.ش (23 ايلول/سبتمبر-21 كانون الاول/ديسمبر 2023).

ونشر مركز الإحصاء الإيراني أحدث نتائج الحسابات الفصلية للخريف ، والتي تظهر نموًا بنسبة 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع احتساب النفط و2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدون النفط.

وبحسب أحدث نتائج الحسابات الربع سنوية لمركز الإحصاء الإيراني، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي في خريف العام 1402 هـ.ش رقم 2196 ألف مليار ريال مع النفط و1856 ألف مليار ريال باستثناء النفط. بينما كان الرقم في الفترة المماثلة للعام السابق مع النفط 2089 ألف مليار ريال وبدون النفط 1810 ألف مليار ريال مما يدل على نمو الناتج المحلي الإجمالي مع النفط بنسبة 5.1% وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بدون النفط.

وتشير الحسابات إلى أن مجال نشاط المجموعة الزراعية -1 في المئة (تشمل القطاعات الفرعية الزراعة والبستنة وتربية الحيوانات والغابات وصيد الأسماك)، ومجموعة الصناعة والتعدين 6.9 في المئة (تشمل: استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي 21.8 في المائة، والمناجم الأخرى 3، والصناعة 1.3، والطاقة -5.6 والبناء 4 في المائة) وأنشطة مجموعة الخدمات 4.6 في المائة (بما في ذلك القطاعات الفرعية للبيع بالجملة والتجزئة، وأنشطة الخدمات المتعلقة بالأغذية والإقامة والنقل والتخزين والبريد والمعلومات والاتصالات والأنشطة المالية والتأمينية والعقارات والإيجار والخدمات التجارية والبيطرية وإدارة الشؤون العامة والخدمات الحضرية والتعليم والأنشطة المتعلقة بصحة الإنسان والعمل الاجتماعي وغيرها من الخدمات العامة والاجتماعية والشخصية والمنزلية ) مقارنة بخريف العام 1401هـ.ش