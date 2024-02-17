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انطلاق المسابقات الدولية للقرآن الكريم في طهران

رمز الخبر: ۶۹۰۳۰
تأريخ النشر: 17 February 2024

انطلقت المسابقات الدولية للقرآن الكريم في نسختها الاربعين في طهران بمشاركة 99 قارئا وحافظا للقرآن الكريم من 44 دولة في العالم.

وفي هذه الدورة من مسابقات القرآن الكريم يتنافس قراء من؛ الجمهورية الاسلامية الايرانية، ماليزيا، مصر، الجزائر، السعودية، تركيا، إندونيسيا، لبنان، الهند، هولندا، ألمانيا، أمريكا، تونس، روسيا، ساحل العاج، سريلانكا، سنغافورة، السنغال، سوريا، العراق، كندا، فلسطين، الفلبين، باكستان، إنجلترا، نيوزيلندا، ليبيا، أفغانستان، بنغلاديش، النيجر، عمان، تنزانيا، بروناي، تايلاند، بوروندي، إثيوبيا، تونس، نيجيريا، الصومال، أوغندا، موريتانيا، طاجيكستان، غامبيا ، جزر القمر.

وتقام هذه الدورة من المسابقات لفئتي الرجال والسيدات الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة في مجالات قراءة التحقيق والترتيل وحفظ القرآن الكريم كاملا، وتغطي حوالي 40 قناة تلفزيونية أخبار هذه الدورة من المسابقات.

وبالتزامن مع هذه المسابقات، ستقام أيضًا الدورة الثامنة من مسابقات الطلاب الدولية للقرآن الكريم.

وشعار هذه المسابقات هو "كتاب واحد، أمة واحدة، كتاب المقاومة" ومن المفترض حضور ممثلين عن فلسطين وغزة أثناء إحياء ذكرى شهداء المقاومة، وخاصة شهداء غزة.

وحضر الحفل محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد مهدي إسماعيلي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، حجة الإسلام مهدي خاموشي رئيس هيئة الأوقاف والشؤون الخيرية، رضا مراد صحرائي وزير التربية والتعليم، علي سلاجقة نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة، ونخبة من كبار القراء وحفظة القرآن الكريم من الداخل والخارج، ومسؤولو شؤون القرآن والمعارف ومساجد البلاد، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين وأساتذة الحوزة والجامعة والطلبة الجامعيين والتلامذة وطلاب الحوزات العلمية.

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