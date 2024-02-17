المتحدث باسم الحكومة : لقد شعرنا خلال المفاوضات بعمق العداء الغربي ضدنا

وأردف قائلا : لكن الحكومة الثالثة عشرة (برئاسة اية الله رئيسي) عكست هذا المسار، وتصرفت بشكل مختلف ليس فقط في مجال الاقتصاد بل في مجال السياسة الخارجية ايضا.

اكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية "علي بهادري جهرمي"، فشل الحلول القائمة على الثقة بالغرب لمعالجة المشاكل الاقتصادية، مصرحا : لقد شعرنا خلال المفاوضات بعمق الخصومة التي يحملها الغربيون ضدنا.

واضاف "بهادري جهرمي"، في تصريح له بطهران اليوم : لقد أراد الغرب اللجوء إلى العقوبات السياسية تلو العقوبات الاقتصادية ليفرض العزلة على إيران، لكن العدو فشل في مشروعه ضد الشعب الإيراني، والحكومة الايرانية استطاعت ان تكسب ثقة المواطنين.

وتابع : لقد جربنا المفاوضات مع الغرب على مدى 8 سنوات في عهد الحكومة السابقة، وجلسنا الى طاولة المفاوضات مع رؤساء القوى الغربية لكن في نهاية المطاف، بلغ معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب الصفر.

وأردف قائلا : لكن الحكومة الثالثة عشرة (برئاسة اية الله رئيسي) عكست هذا المسار، وتصرفت بشكل مختلف ليس فقط في مجال الاقتصاد بل في مجال السياسة الخارجية ايضا.

واستطرد بهادري جهرمي، أن "متوسط ​​النمو الاقتصادي ارتفع من الصفر بالمائة في عهد الحكومة السابقة، ليبلغ 4.5 في المئة خلال العامين الماضيين.