وفي الختام، اتهم وزير الخارجية الايراني الاسبق، امريكا بانها وراء تشكيل ورعاية "التنظيمات الإرهابية" ومنها جماعة "داعش" الارهابية، لافتا الى فضيحة دعم واشنطن لمتمردي "الكونترا" في أميركا اللاتينية قبل عقود.

قال مستشار قائد الثورة الاسلامیة للشؤون الدولية "علي أكبر ولايتي" : إن فصائل المقاومة الإسلامية أخذت على عاتقتها نصرة الشعب الفلسطيني، وإن تحركها العفوي في بعض المناطق الجغرافية الحساسة -ومنها مضيق باب المندب– سيستمر حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ مؤكدا، بان "مستقبل المنطقة لن يكون لمصلحة الثالوث الأميركي والبريطاني والصهيوني".

ورأى "ولايتي"، في مقابلة مع الجزيرة نت، أن "التنسيق والدعم المتقابل بين حركات المقاومة "يتعزز يوما بعد يوم حتى أوشك على بلوغ مرحلة تكون فيها جبهة المقاومة عصية على الانكسار والهزيمة".

وأضاف، أن "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين أدى إلى تعزيز التضامن بين شعوب المنطقة وأحرار العالم مع الشعب الفلسطيني".

معركة فريدة

واعتبر وزير الخارجية الإيراني الأسبق، أن معركة "طوفان الأقصى" فريدة من نوعها طوال تاريخ الصراع مع إسرائيل، مؤكدا أن نضال "الشعب الفلسطيني وصموده أمام آلة الحرب الإسرائيلية، طوال أكثر من 4 أشهر، عزز ثقة المجاهدين بأنفسهم أكثر من ذي قبل".

ورأى، أن "الجانب الفلسطيني اليوم أقوى من أي وقت مضى بينما تواصل معنويات الجانب الصهيوني انهيارها". وأكد أن ملامح الضعف والهوان لم تظهر يوما على ملامح الفلسطينيين رغم فظاعة الجرائم الإسرائيلية وحماتها.

وقال ولايتي : إن حرکة انصارالله اليمنية "سددت ضربات موجعة لتحالف الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني وحلفائهم وبددت غطرسته في المنطقة"، وإن الجانب اليمني يقوم بخطوة جبارة لمنع تشكيل تحالفات غربية وإقليمية جديدة ترمي للسيطرة على المحيط الهندي بذريعة مواجهة الصين هناك.

وأضاف، أنه في حال نجحت القوى الغربية بتشكيل التحالف في المنطقة وتكريس حضورها العسكري والأمني في إطار تحالفات "إيكواس" أو"كواد" أو مجموعة " آي 2 يو 2″، فإن تداعيات حضورها لن تقتصر على المحيط الهندي، بل ستتدحرج كرة النار إلى المناطق الأخرى بما فيها المحيط الهادي.

جبهة نشطة

ورأى مستشار قائد الثورة الاسلامیة للشؤون الدولية، أن عمليات حرکة انصارالله في البحر الأحمر وبحر العرب تسعى لفك الحصار عن قطاع غزة والضغط على إسرائيل والحيلولة دون تشكيل التحالفات الأجنبية في المنطقة.

وردا على سؤال حول تداعيات معركة "طوفان الأقصى" والضربات الأميركية ضد أهداف تابعة للفصائل العراقية والسورية واليمنية المتحالفة مع طهران، جدد مستشار قائد الثورة الاسلامية تأكيده، أن جبهة المقاومة النشطة من اليمن مرورا بالعراق ثم سوريا وصولا إلى لبنان، تزداد صلابة وشموخا كل يوم.

ورأى ولايتي، أن "محور المقاومة يعمل على مقارعة الظلم والإرهاب في الشرق الأوسط وأنه -على غرار الهزيمة الأميركية في العراق وأفغانستان- فإن مستقبل المنطقة لن يكون لمصلحة الثالوث الأميركي والبريطاني والصهيوني قطعا".

وتابع، أن تعزيز قدرات محور المقاومة سيتيح فرصا كثيرة لمقابلة السياسات التوسعية للمحور "الصهيوأميركي" في المنطقة، مؤكدا أن "المقاومة الإسلامية تهدف إلى مقارعة الكيان الصهيوني وحماته لوضع حد للهيمنة الغربية على منطقة غرب آسيا والدفاع عن الشعب الفلسطيني".

علاقات إستراتيجية

وبشأن ما إذا كانت طهران ستقلص عدد مستشاريها العسكريين في سوريا إثر استهداف عدد منهم في القصف "الإسرائيلي" المتكرر على دمشق، قال ولايتي، أن "الجمهورية الإسلامية كوّنت علاقات شاملة وإستراتيجية مع سوريا كونها تمثل حلقة ذهبية في محور المقاومة، وأنه لا تغيير في تلك العلاقات خلال الفترة المقبلة".

وصرح مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية، أن "علاقات طهران ودمشق إستراتيجية وعميقة وتاريخية على شتى الأصعدة، وإن سوريا قادرة على لعب دور إقليمي ودولي مهم"؛ مضيفا، أن "جبهة المقاومة تمكنت من إفشال مؤامرات الأعداء، وحققت انتصارات عديدة من خلال الاتحاد والتعاون، وأنه لا شك في مواصلتها تحقيق الانتصارات".

وأشار، أنه "بعد مضي 12 عاما من الحرب على سوريا، أضحت أكثر صلابة في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية"، واصفا دور دمشق في الموازنات الإقليمية بأنه "مصيري".

وإجابة على سؤال بشأن الاغتيالات التي طالت عددا من القادة العسكريين الإيرانيين وآخرين في فصائل المقاومة، وصف ولايتي الجمهورية الاسلامية الايرانية، بأنها "ضحية الإرهاب"؛ كما اشار بان "إسرائيل تتبنى سياسة إرهاب الدولة بحق الشعب الفلسطيني".

وفي الختام، اتهم وزير الخارجية الايراني الاسبق، امريكا بانها وراء تشكيل ورعاية "التنظيمات الإرهابية" ومنها جماعة "داعش" الارهابية، لافتا الى فضيحة دعم واشنطن لمتمردي "الكونترا" في أميركا اللاتينية قبل عقود.