السفير السعودي في طهران يؤكد على وجود إرادة صادقة لتعزيز العلاقات مع إيران

ولفت محافظ أصفهان إلى فترة جديدة من العلاقات بين إيران والسعودية، مصرحا : إن القواسم والرغبات المشتركة بين البلدين كبيرة لدرجة أنه يمكننا التخطيط بشكل مشترك لأهداف مشتركة.

اكد سفير السعودية في طهران "عبدالله بن سعود العنزي"، بان هناك إرادة صادقة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وإن تحقیق هذه القضية يصب في المصاله المشتركة حفاظا على استقرار المنطقة.

وأضاف السفير السعودي خلال لقائه محافظ أصفهان (وسط إيران)، "سيد رضا مرتضوي"، أن العلاقات بين إيران والسعودية سيعقبها اقتدار المنطقة والعالم الإسلامي.

وأكد العنزي : إن المكانة الإسلامية والجغرافية والعالمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لها قيمة كبيرة، وستساهم هذه القضية في تطوير التعاون بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل.

وتابع، أن العلاقات بين الرياض وطهران تتقدم بفضل الإرادة القوية لقادة البلدين.

واعتبر السفير السعودي، ان الاحترام المتبادل سيؤدي إلى أحداث جيدة في المستقبل، كما أن مصلحة المنطقة قائمة على تعزيز العلاقات الثنائية.

واردف، ان الابتعاد عن الحوار المتبادل سيبعد البلدين عن بعضهما الاخر، لذلك يجب التركيز على التحديات انطلاقا من القواسم والقيم المشتركة الوفيرة التي تجمع بينهما.

وصرح العنزي، بانه يجب عدم السماح لأولئك المستائين من تقارب إيران والسعودية أن يبلغوا أهدافهم، مردفا أن السعودية لطالما مدت يد المصالحة إلى الجوار ولا ترغب سوى بالخير والسلام للمنطقة.

ومضى الى القول : منذ بداية تواجدي في هذا البلد، لقيت احترام ومحبة المسؤولين وإشقائنا الإيرانيين؛ مؤكدا بان هذه الروح الإيرانية نابعة عن أخلاقهم الإسلامية.

واشار الى، أن أصفهان باعتبارها إحدى المحافظات الإستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإنها قوية في المجالات الاقتصادية، وبالتالي يمكن أن تكون أساسًا للعديد من التعاملات مع بلدنا.

ووجه سفير السعودية لدى إيران خطابه إلى محافظ أصفهان، قائلا : أنت إنسان محبوب وأتمنى أن تكون لنا الأولوية في تلقي هذا الحب، وبالفعل يجب على البلدين الجارين التفكير في تعزيز العلاقات بينهما .

من جهته، أعرب محافظ أصفهان عن أمله في بدء ومتابعة موسم مشترك ومتنامي من العلاقات بين إيران والسعودية.

وقال مرتضوي : إن السعودية إحدى الدول الإسلامية الكبرى ونعتقد أن العلاقات العميقة بين الشعوب المسلمة بإمكانها أن تؤدي في النهاية إلى إنجازات عظيمة.

ولفت محافظ أصفهان إلى فترة جديدة من العلاقات بين إيران والسعودية، مصرحا : إن القواسم والرغبات المشتركة بين البلدين كبيرة لدرجة أنه يمكننا التخطيط بشكل مشترك لأهداف مشتركة.

واكمل : أصفهان في ظل قدراتها الاقتصادية والصناعية والزراعية والعلمية والتقنية والسياحية والثقافية والفنية بإمكانها أن تمهد للتعاون المشترك بين البلدين، مؤكدا : اننا نولي اهتماما خاصا للسعودية باعتبارها ديار مقدسة وحاضنة للدين الإسلامي العظيم.