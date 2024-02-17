عازمون على الانتفاع من طاقات مجموعة بريكس

ان احد الاوجه المهمة المتعلقة بالعلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية تتارستان، يعود الى دوركم المستقبلي خلال اجتماع قازان لمجموعة بريكس.

نوّه وزير الاقتصاد والشؤون المالية الايراني "سيد احسان خاندوزي"، الى استضافة عاصمة تتارستان الروسية قازان لاجتماع تكتل بريكس المقبل، قائلا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية شرعت بالفعل في الاجراءات للانضمام الى هذا التكتل؛ مبينا ان وزارة الاقتصاد وضعت برامج واجراءات جادة بهدف الانتفاع من هذه الطاقات الجديدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاربعاء في طهران، بين وزير الاقتصاد الايراني ورئيس جمهورية تتارستان الروسية "رستم ميني خانوف"؛ حيث اشار "خاندوزي" الى مجالات التعاون الاخذة بالنمو خلال الفترة الاخيرة بين هذا البلد ومحافظات ايرانية.

واضاف : ان جمهورية ايران الاسلامية، عازمة على انتهاج السياسة الرئيسية التي رسمها رئيس البلاد والقائمة على توسيع العلاقات الموضوعية مع دول الجوار الروسي، وبالاخض جمهورية تتارستان.

وتابع خاندوزي مخاطبا الرئيس التتاري: ان احد الاوجه المهمة المتعلقة بالعلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية تتارستان، يعود الى دوركم المستقبلي خلال اجتماع قازان لمجموعة بريكس.

في المقابل، اثنى رئيس جمهورية تتارستان على كرم الضيافة الذي لقيه والوفد المرافق من جانب الحكومة والشعب الايرانيين، قائلا : ان الظروف الجديدة التي طرات على صعيد العلاقات الدولية تستدعي توسيع العلاقات فيما بيننا.

واشار "ميني خانوف" الى المشتركات الثقافية والدينية بين ايران وتتارستان، مصرحا في لقائه الوزير خاندوزي : هناك الكثير من الارضيات المناسبة لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية بين طهران وقازان، والتي ينبغي العمل على الاستفادة من هذه الطاقات.