صنعاء: تصفير حركة السفن "الاسرائيلية" في البحر الاحمر

ومضى الى القول، أن "اليمن حظر دخول 99 سلعة وبضاعة أمريكية وشركات داعمة للكيان الصهيوني المجرم"؛ مبينا أن "وزارة الصناعة والتجارة شطبت 354 وكالة وأغلقت 12 شركة و 23 فرعا لشركات وبيوت و 3227 علامة تجارية امريكية وصهيونية".

قال وزير الاعلام، الناطق باسم حكومة تصريف الأعمال اليمنية في صنعاء "ضيف الله الشامي" : إن القوات البحرية اليمنية رصدت الرقم صفر لعدد السفن "الإسرائيلية" في البحر الأحمر.

وفي تصريح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء، كشف "الشامي"، أن "إجمالي عمليات القوات البحرية اليمنية منذ بدء عملية طوفان الأقصى، بلغ 34 عملية استهدفت 14 سفينة امريكية و 3 بريطانية و17 سفينة إسرائيلية".

وأكد، بأن "العمليات العسكرية في البحرين العربي والأحمر لا تستهدف سوى السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية فقط؛؛ مشيرا إلى، أن "أمريكا وبريطانيا هما من عسكرتا البحر الأحمر وتهددان الملاحة الدولية لحماية الملاحة الإسرائيلية".

وصرح المسؤول اليمني : لدينا معلومات تفيد بسعي الإمارات لتجنيد مرتزقة لاستهداف سفن في البحرين العربي والأحمر للتشويش على الموقف اليمني؛ مشددا على أن "عمليات الترهيب والترغيب للشعب اليمني تجاه موقفه المساند لغزة فاشلة"، موضحا أنه "بلغ إجمالي الغارات والصواريخ الأمريكية والبريطانية على اليمن 403، منها 203 غارة جوية".

ومضى الى القول، أن "اليمن حظر دخول 99 سلعة وبضاعة أمريكية وشركات داعمة للكيان الصهيوني المجرم"؛ مبينا أن "وزارة الصناعة والتجارة شطبت 354 وكالة وأغلقت 12 شركة و 23 فرعا لشركات وبيوت و 3227 علامة تجارية امريكية وصهيونية".

واستطرد الشامي : يجري إعداد مشروع قانون بقائمة الكيانات والدول المعادية للجمهورية اليمنية؛ مجددا التاكيد على، أن "لليمن الحق المشروع للرد على انتهاك سيادته بكل الوسائل والإمكانات المتاحة"، وداعيا "الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، للمضي في حملة المقاطعة الاقتصادية لأعداء الأمة".