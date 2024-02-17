السفير الايراني لدى السعودية: ضغط المجتمع الدولي لوقف عدوان الکیان الصهيوني أمر ضروري

وقال عنايتي مخاطبا نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي : إن ضغوط المجتمع الدولي والإجراءات العملية لوقف عدوان کیان المحتل ومنع قتل الأبرياء أمر ضروري.

قال السفير الإيراني في الرياض "علي رضا عنایتي" خلال القاء مع نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي : إن ضغوط المجتمع الدولي والإجراءات العملية لوقف عدوان الکیان الصهيوني وانهاء المجازر بحق أهالي غزة أمر ضروري .

والتقی سفيرا أستراليا ونيوزيلندا مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي رضا عنايتي في مقر السفارة الإيرانية بالرياض.

وقد بحثت الأطراف الثلاثة في هذا اللقاء تطورات الأوضاع الاقليمية.

وقال عنايتي مخاطبا نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي : إن ضغوط المجتمع الدولي والإجراءات العملية لوقف عدوان کیان المحتل ومنع قتل الأبرياء أمر ضروري.