النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۱۲مشاهدات
‍ پ

السفير الايراني لدى السعودية: ضغط المجتمع الدولي لوقف عدوان الکیان الصهيوني أمر ضروري

وقال عنايتي مخاطبا نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي : إن ضغوط المجتمع الدولي والإجراءات العملية لوقف عدوان کیان المحتل ومنع قتل الأبرياء أمر ضروري.
رمز الخبر: ۶۹۰۱۷
تأريخ النشر: 15 February 2024

قال السفير الإيراني في الرياض "علي رضا عنایتي" خلال القاء مع نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي : إن ضغوط المجتمع الدولي والإجراءات العملية لوقف عدوان الکیان الصهيوني وانهاء المجازر بحق أهالي غزة أمر ضروري .

والتقی سفيرا أستراليا ونيوزيلندا مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي رضا عنايتي في مقر السفارة الإيرانية بالرياض.

وقد بحثت الأطراف الثلاثة في هذا اللقاء تطورات الأوضاع الاقليمية.

وقال عنايتي مخاطبا نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي : إن ضغوط المجتمع الدولي والإجراءات العملية لوقف عدوان کیان المحتل ومنع قتل الأبرياء أمر ضروري.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
انطلاق المسابقات الدولية للقرآن الكريم في طهران
أبو عبيدة: مجاهدونا كبّدوا الاحتلال خسائر غير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني
السفير الإيراني في الرياض يلتقي وزير الحرس الوطني السعودي
المتحدث باسم الحكومة : لقد شعرنا خلال المفاوضات بعمق العداء الغربي ضدنا
مقتل 3 مستوطنين وإصابة 3 اخرين في عملية إطلاق نار جنوب "إسرائيل"
وزير الخارجية السعودي : لا وجود لاي اعتبار سياسي حول العمرة بالنسبة للرعايا الايرانيين
مستقبل المنطقة لن يكون لمصلحة الثالوث الأميركي والبريطاني والصهيوني