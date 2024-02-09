الخارجية الايرانية تدين الحادث الارهابي في تركيا

كما جدد المتحدث باسم الخارجية، التاكيد على تضامن جمهورية ايران الاسلامية مع "دولة تركيا الصديقة والشقيقة في كفاحها ضد ظاهرة الارهاب البغيضة".

ادان متحدث الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، بشدة، الهجوم الارهابي الذي استهدف يوم الثلاثاء مدينة اسطنبول التركية.

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اعرب "كنعاني" عن تعاطفة مع علائلات الضحايا والجرحى الذين سقطوا اثر هذا الحادث الارهابي؛ سائلا الباري عز وجلّ ان يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

كما جدد المتحدث باسم الخارجية، التاكيد على تضامن جمهورية ايران الاسلامية مع "دولة تركيا الصديقة والشقيقة في كفاحها ضد ظاهرة الارهاب البغيضة".

ونقلت وسائل اعلام تركية (الثلاثاء) عن وزير داخلية هذا البلد "علي يرلي كيايا"، قوله ان "امراة ورجل مسلحين اقدما عند الساعة 11:46 حسب التوقيت المحلي، على اطلاق النار صوب نقطة التفتيش مقابل البوابة الثالثة لمبنى محكمة شاغلايان في مدينة اسطنبول التركية".

وصرح وزير الداخلية التركي في تدوينة له : ان الهجوم انتهى بمصرع كلا الملسحين؛ واصفا هذا الحادث بانه هجوم ارهابي يقف وراءه "حزب التحرير الثوري الشعبي اليساري".