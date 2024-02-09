النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۰مشاهدات
‍ پ

الخارجية الايرانية تدين الحادث الارهابي في تركيا

كما جدد المتحدث باسم الخارجية، التاكيد على تضامن جمهورية ايران الاسلامية مع "دولة تركيا الصديقة والشقيقة في كفاحها ضد ظاهرة الارهاب البغيضة".
رمز الخبر: ۶۸۹۸۳
تأريخ النشر: 08 February 2024

 ادان متحدث الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، بشدة، الهجوم الارهابي الذي استهدف يوم الثلاثاء مدينة اسطنبول التركية.

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اعرب "كنعاني" عن تعاطفة مع علائلات الضحايا والجرحى الذين سقطوا اثر هذا الحادث الارهابي؛ سائلا الباري عز وجلّ ان يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

كما جدد المتحدث باسم الخارجية، التاكيد على تضامن جمهورية ايران الاسلامية مع "دولة تركيا الصديقة والشقيقة في كفاحها ضد ظاهرة الارهاب البغيضة".

ونقلت وسائل اعلام تركية (الثلاثاء) عن وزير داخلية هذا البلد "علي يرلي كيايا"، قوله ان "امراة ورجل مسلحين اقدما عند الساعة 11:46 حسب التوقيت المحلي، على اطلاق النار صوب نقطة التفتيش مقابل البوابة الثالثة لمبنى محكمة شاغلايان في مدينة اسطنبول التركية".

وصرح وزير الداخلية التركي في تدوينة له : ان الهجوم انتهى بمصرع كلا الملسحين؛ واصفا هذا الحادث بانه هجوم ارهابي يقف وراءه "حزب التحرير الثوري الشعبي اليساري".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الخارجية الايرانية تدين الحادث الارهابي في تركيا
استشهاد القيادي في كتائب حزب الله - العراق أبو باقر الساعدي بعدوان اميركي على شرقي بغداد
وزير الخارجية: في تفاعلنا مع الدول نركز بشكل خاص على آسيا وجيراننا
سفير ايران لدى الامم المتحدة: لغة التهديد ضد ايران لن تجدي نفعا
قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية يوافق على عفو او تخفيف او استبدال احكام 2827 مدانا في البلاد
لم ولن نترك طاولة المفاوضات