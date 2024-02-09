سفير ايران لدى الامم المتحدة: لغة التهديد ضد ايران لن تجدي نفعا

لن نبدأ أي حرب ضد أي دولة، لكننا مستعدون للدفاع عن أمننا ومصالحنا. لذلك نحن لا نرحب بالحرب، لكن إذا بدأ الطرف الآخر سترون جاهزية إيران.

أكد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة امير سعيد ايرواني أن "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي السيطرة على الوضع" وأن "لغة التهديد ضد إيران لن تجدي نفعا بل لغة التعاون والاحترام"، وقال: كانت هناك دائما قنوات لتبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف ايرواني في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز": "لا نريد أبدًا أن تتوسع الصراعات في المنطقة، لكننا نريد الحفاظ على هدوء الوضع في المنطقة وتقليل التوترات، لكن هذه ليست علاقة في اتجاه واحد، كما يجب على الطرف الآخر السيطرة على الوضع؛ ولن نتمكن من رؤية السلام في المنطقة إلا في ظل هذه الظروف.

وفي جزء آخر من المقابلة قال: لغة التهديد ضد إيران لن تجدي نفعاً. ولن تفيد إلا لغة التعاون والاحترام مع إيران. إذا كنت تعتقد أن إيران تخشى التهديدات، فأنت مخطئ تماما. لقد انخرطت إيران في الحرب لمدة ثماني سنوات (في مواجهة العدوان الذي شنه النظام العراقي البائد خلال الفترة من 1980 الى 1988). نحن لا نخشى الحرب، لكننا لن نرحب بها أبدا.

وتابع هذا الدبلوماسي الإيراني الكبير: لن نبدأ أي حرب ضد أي دولة، لكننا مستعدون للدفاع عن أمننا ومصالحنا. لذلك نحن لا نرحب بالحرب، لكن إذا بدأ الطرف الآخر سترون جاهزية إيران.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك اتصالات سرية بين طهران وواشنطن تجري بشكل نشط، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: "كانت هناك دائما قنوات، سواء من خلال السفارة السويسرية في طهران الراعية للمصالح الاميركية أو من خلال الدول والوسطاء. لقد كانت هناك دائمًا قنوات لتبادل الرسائل.

وردًا على ما إذا كانت الرسائل أكثر أهمية في هذا الوقت من أي وقت آخر، أضاف إيرواني: لقد أجرينا محادثات في الماضي. وبحسب تعاليمنا الدينية، لا ينبغي للعاقل أن يُلدغ من جحر واحد مرتين. وهذا يعني أنه إذا كانت لديك تجربة غير ناجحة في التعامل مع أحد الأطراف، فلن تتمكن من التعامل معه مرة أخرى بشأن نفس المشكلة. لقد أجرينا مناقشات في الماضي.

وصرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة: خلال الحكومة الحالية للولايات المتحدة، أجرينا العديد من المحادثات معهم. لقد توصلنا إلى إطار تفاهم للإفراج عن السجناء وأصولنا المجمدة بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية، وكيفية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. لقد أنهينا كل تلك المناقشات وقمنا بتنفيذها. لكن لسوء الحظ، رفضت الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها في بعض المجالات. ولذلك يصعب استئناف الحوارات الفاشلة.

وقال أيضاً: لقد قلنا بوضوح عن فصائل المقاومة الفلسطينية أننا نرسل لهم الأسلحة وندربهم ونتخذ خطوات لتقويتهم. اما مع سائر فصائل المقاومة في المنطقة فاننا نقوم بالتنسيق والتعاون والتشاور معها، وأحيانًا نقدم لها مساعدات مالية ايضا.

*معالجة جذور الصراع

وقال السفير الإيراني: يجب أن ننتبه إلى جذور هذا الصراع. ولا يمكن إيجاد حل بغض النظر عن السبب الجذري. ونعلم أن السبب الرئيسي لهذه الصراعات هو ممارسات الكيان الاسرائيلي في المنطقة، والتي تعود إلى احتلال واغتصاب أراضي الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم. ولذلك، إذا أردنا حل المشاكل وإحلال السلام في المنطقة، علينا معالجة جذور الصراع.

*لا نريد امتداد الصراعات بالمنطقة

واضاف: إن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي السيطرة على الوضع. لا نريد أبدًا أن تمتد الصراعات إلى المنطقة، ولكننا نريد الحفاظ على هدوء الوضع في المنطقة وخفض التوترات. لكن هذه ليست علاقة في اتجاه واحد. اذ يجب على الطرف الآخر ايضا السيطرة على الوضع؛ ولن نتمكن من رؤية السلام في المنطقة إلا في ظل هذه الظروف.

*وقف اطلاق النار في غزة

واكد السفير الإيراني: أعتقد أن الحل الفوري يجب أن يكون وقف إطلاق النار في غزة. وبعد وقف إطلاق النار، يمكننا بعد ذلك أن ننظر في كيفية إدارة الاوضاع في سائر أجزاء المنطقة.

واضاف: يجب أن يكون وقف إطلاق النار في غزة دائما ومستداما وشاملا. كما يجب وقف العدوان والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي في غزة. وبعد ذلك يجب إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومن ثم سيكون تبادل الأسرى وإعادة إعمار غزة من بين الخطوات التالية.

*العلاقة بين ايران وفصائل المقاومة بالمنطقة

وحول العلاقة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وفصائل المقاومة بالمنطقة قال: لفهم هذه القضية بشكل أفضل، يمكنك مقارنة العلاقة بين إيران وفصائل المقاومة في المنطقة مع حلف الناتو. ففي الناتو، هناك المادة 5، إذا واجه أحد أعضاء الناتو عدواناً عسكرياً، يمكن للاعضاء الاخرين أن يختاروا الرد بشكل فردي أو جماعي. ويمكن أيضًا دراسة علاقتنا مع فصائل المقاومة في هذا الإطار.

واضاف: هذا نوع من الحلف الدفاعي بين فصائل المقاومة وإيران. لديهم قراراتهم وخياراتهم واهتماماتهم ، لكنهم بشكل عام ينسقون ويتعاونون مع بعضهم البعض. وعندما يتضرر جزء من محور المقاومة ويواجه عدوان الكيان الإسرائيلي، فإن أجزاء أخرى من محور المقاومة سيكون لها رد فعلها الخاص للتعبير عن التعاطف والدعم للشعب الفلسطيني. لذلك، لا علاقة للأمر بمكالمتنا الهاتفية مع حركة انصار الله لوقف أعمالهم. في الواقع، يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن الدفاع عن اشقائهم في غزة.

وتابع السفير الإيراني: لقد قلنا بوضوح عن فصائل المقاومة الفلسطينية أننا نرسل لهم الأسلحة وندربهم ونتخذ خطوات لتمكينهم. اما بشان العلاقة مع سائر فصائل المقاومة في المنطقة فإننا نقوم بالتنسيق والتعاون والتشاور معها ، وأحيانًا نقدم لها أيضًا مساعدات مالية.

وفي الرد على سؤال ان كانت ايران تفضل أن تتوقف هجمات حركة انصار الله على السفن التجارية المتجهة لموانئ الاحتلال والتهديدات ضد السفن البحرية الأمريكية؟ قال ايرواني: نعم، نشجع الجميع على وقف هذا الوضع. لا نريد أزمة في المنطقة.

واضاف: نحن نشجعهم على التوقف. لكنني قلت بالفعل أن هذا طريق ذو اتجاهين. لا يمكن لأحد الطرفين أن يفعل ذلك بمفرده، فالجانب الآخر لديه مسؤوليات أيضًا. نحن نشجعهم على التوقف ونتوقع أن يشجع الجانب الطرف الآخر الإسرائيليين على التوقف ايضا.

وبشان الرد إذا هاجمت أمريكا إيران أو مصالحها ، قال: ايران سترد بالتأكيد. لقد أوضحنا بالفعل أنهم إذا هاجموا الأراضي الإيرانية أو المصالح الإيرانية أو رعايا ايرانيين في جميع أنحاء العالم، فسنرد بشكل حاسم على أي عدوان.

وردا على سؤال ان كان هجوم 7 أكتوبر قد حدث بتشجيع من إيران أم بدونها قال السفير الإيراني: لم نشارك في هذا القرار. لقد كان قراراً فلسطينياً نفذه الفلسطينيون. لم نصدر أمرا ولم نلعب دورا في هذا الأمر. نحن ندعم بعض تحركاتهم للحفاظ على حقوقهم وطرد الغزاة وإخلاء أراضيهم وتحريرها. نعم، نحن نؤيد مثل هذه الأهداف.

*لغة التهديد ضد ايران لن تجدي نفعا

واكد ايرواني: ان لغة التهديد ضد إيران لن تجدي نفعا. ولن تفيد إلا لغة التعاون والاحترام مع إيران. إذا كنت تعتقد أن إيران تخشى التهديدات، فأنت مخطئ تماما. لقد خاضت إيران الحرب لمدة 8 سنوات. نحن لا نخشى الحرب، لكننا لن نرحب بها أبدا. لن نبدأ أي حرب ضد أي دولة، لكننا مستعدون للدفاع عن أمننا ومصالحنا. لذلك نحن لا نرحب بالحرب، لكن إذا بدأ الطرف الآخر الحرب سترون جاهزية إيران.

وحول المفاوضات غير المباشرة بين ايران واميركا قال: لقد أجرينا مفاوضات في الماضي. وبحسب تعاليمنا الدينية، لا يجوز للعاقل أن يُلدغ من الجحر نفسه مرتين. وهذا يعني أنه إذا كانت لديك تجربة غير ناجحة في التعامل مع أحد الأطراف، فلن تتمكن من التعامل معه مرة أخرى بشأن نفس المشكلة. لقد أجرينا في الماضي العديد من المفاوضات في ظل الإدارة الحالية للولايات المتحدة. توصلنا إلى إطار تفاهم للإفراج عن السجناء وأصولنا المجمدة بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية، وكيفية استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة. لقد أنهينا كل تلك المناقشات وقمنا بتنفيذها. لكن لسوء الحظ، رفضت الولايات المتحدة الوفاء بمسؤولياتها في بعض المجالات. ولذلك يصعب استئناف الحوارات الفاشلة.