قائد الثورة الاسلامية يوافق على عفو او تخفيف او استبدال احكام 2827 مدانا في البلاد

ان مكرمة "الامام الخامنئي" هذه، جاءت لمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف والذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وافق قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، على اقتراح رئيس السلطة القضائية بشأن عفو او تخفيف او استبدال العقوبات الصادرة في 2827 مدانا وفق احكام المحاكم العامة، ومحاكم الثورة الإسلامية، والتعزيرات الحكومية، والمؤسسة القضائية بالقوات المسلحة في ايران.

ويذکر ان مكرمة "الامام الخامنئي" هذه، جاءت لمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف والذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وكان رئيس القضاء الايراني قد وجّه رسالة الى سماحة قائد الثورة، اقترح فيها ان يتكرم سماحته بالموافقة على عفو او تخفيف او استبدال احكام 2827 مدانا بموجب القرارات الصادرة عن المحاكم المختلفة في البلاد.