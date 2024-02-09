إيران إحدى الدول الست في العالم من حيث تحميل المصدر المشع للأنظمة الإشعاعية

كما افاد شيرمردي بأنه لو لم تكن لدينا القدرة المحلية في هذا المجال، لكان علينا أن نطلب من بعض الدول، بما في ذلك روسيا أو الهند والصين، وضع هذه المصادر المشعة في الأنظمة الإشعاعية، مما كان سيحملنا تكاليف باهظة.

صرح مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "بجمان شيرمردي" بأن إيران هي إحدى الدول الست في العالم التي تقوم بتحميل مصادر اشعة غاما (Ray-Gamma)في أنظمة إشعاعية كبيرة، وقد قامت بهذا العمل بوقت قصير وجودة عالية.

وصرح مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية " بجمان شيرمردي" لإرنا ، ان انتصار الثورة الاسلامية المجيدة قد دفع إيران الى تحقيق نمو ملحوظ في كافة المجالات العلمية والتقنية والتخصصية، ولم يكن مجال الطاقة الذرية استثناء من هذه القاعدة، والذي اسفر عنه تقدم جيد للبلاد، مما يمكن أن يكون له آثار إيجابية في تحسين الظروف المعيشية للشعب في مختلف المجالات، بما في ذلك الطب والزراعة.

وأوضح شيرمردي بأن أساس الأنظمة الإشعاعية يعتمد على استخدام المصادر المشعة وكذلك الأجهزة الإشعاعية مثل مسرعات الجسيمات الاولية مثل مثل الإلكترونات حتى طاقات هائلة، مضيفا بأن منظمة الطاقة الذرية الايرانية تمتلك منظومتين إشعاعيتين كبيرتين، تستخدمان مصدر الكوبالت 60، وهو مصدر مشع ينتج شعاعين من أشعة غاما ذات طاقات عالية.

واشار مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية الى ان إحدى المشاكل التي واجهتها المنظمة هي عدم التمكن بسهولة من توفير المصدر المشع في السنوات الماضية ولم يتم إنجاز جزء مهم من البضائع التي يمكن تشعيعها وتقديم خدماتها للمجتمع.

وفي هذا السياق تابع انه "اليوم وبحنكة رئيس منظمة الطاقة الذرية ودعم الحكومة تمكنا من شحن المنابع اللازمة لأنظمة طهران وبناب وزيادة القدرة إلى ثلاث مرات"، مضيفا بأن من النقاط المهمة التي تمت مناقشتها تحميل المصادر المشعة للكوبالت 60 في الأنظمة الإشعاعية، وهي عملية معقدة للغاية وثقيلة وحساسة للغاية.

كما افاد شيرمردي بأنه لو لم تكن لدينا القدرة المحلية في هذا المجال، لكان علينا أن نطلب من بعض الدول، بما في ذلك روسيا أو الهند والصين، وضع هذه المصادر المشعة في الأنظمة الإشعاعية، مما كان سيحملنا تكاليف باهظة.

وعن الانجازات الاشعاعية الايرانية، صرح مساعد رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية بأنه وبفضل خبرة الزملاء في هيئة الطاقة الذرية وشركة تطوير التطبيقات الإشعاعية تمكنا من تحميل المصادر المشعة إلى الأنظمة بوقت قصير وبجودة عالية، واصبحت ايران احدى الدول الـ6 في العالم في تحميل مصادر اشعة غاما في أنظمة إشعاعية كبيرة، مضيفا بأن ايران لديها القدرة على تصدير هذه الخدمات إلى دول أخرى.