النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۷مشاهدات
‍ پ

مصدر مسؤول: اطلاق سراح سجينين إيرانيينن في السعودية

واعرب القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، في هذا البيان، عن تقديره لقاء تعاون وزير الخارجية السعودي للشؤون القنصلية وايضا سائر المسؤولين القضائيين المعنيين في هذا البلد.
رمز الخبر: ۶۸۹۷۴
تأريخ النشر: 07 February 2024

أعلن القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية لدى السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح سجينين إيرانيين في السعودية.

وفي بيان له يوم الثلاثاء، أعلن القسم القنصلي بسفارة ايران في الرياض، انه سيتم بفضل الجهود التي بذلت من قبل وزارة خارجية جمهورية ايران الاسلامية، والسفارة الايرانية في الرياض، سيعود هذان السجينان الايرانيان الى ارض الوطن قريبا.

واعرب القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، في هذا البيان، عن تقديره لقاء تعاون وزير الخارجية السعودي للشؤون القنصلية وايضا سائر المسؤولين القضائيين المعنيين في هذا البلد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الخارجية الايرانية تدين الحادث الارهابي في تركيا
استشهاد القيادي في كتائب حزب الله - العراق أبو باقر الساعدي بعدوان اميركي على شرقي بغداد
وزير الخارجية: في تفاعلنا مع الدول نركز بشكل خاص على آسيا وجيراننا
سفير ايران لدى الامم المتحدة: لغة التهديد ضد ايران لن تجدي نفعا
قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية يوافق على عفو او تخفيف او استبدال احكام 2827 مدانا في البلاد
لم ولن نترك طاولة المفاوضات