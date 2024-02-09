مصدر مسؤول: اطلاق سراح سجينين إيرانيينن في السعودية

واعرب القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، في هذا البيان، عن تقديره لقاء تعاون وزير الخارجية السعودي للشؤون القنصلية وايضا سائر المسؤولين القضائيين المعنيين في هذا البلد.

أعلن القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية لدى السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح سجينين إيرانيين في السعودية.

وفي بيان له يوم الثلاثاء، أعلن القسم القنصلي بسفارة ايران في الرياض، انه سيتم بفضل الجهود التي بذلت من قبل وزارة خارجية جمهورية ايران الاسلامية، والسفارة الايرانية في الرياض، سيعود هذان السجينان الايرانيان الى ارض الوطن قريبا.

واعرب القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، في هذا البيان، عن تقديره لقاء تعاون وزير الخارجية السعودي للشؤون القنصلية وايضا سائر المسؤولين القضائيين المعنيين في هذا البلد.