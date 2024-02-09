حماس تدين قرار الأرجنتين بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة

ووصل الرئيس الارجنتيتي، إلى دولة الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء؛ في أول زيارة له منذ توليه المنصب، وكان في استقباله وزير الخارجية الصهيوني "يسرائيل كاتس"، الذي شكره على “دعمه لدولة إسرائيل”.

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، واستنكرت بشدة، إعلان رئيس الأرجنتين "خافيير ميلي" عزمه بنقل سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني إلى القدس المحتلة.

واعتبرت حماس، في تصريحٍ صدر عنها اليوم الثلاثاء، قرار "ميلي" هذا، بانه "تعدّ على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، ومخالفة لقواعد القانون الدولي، باعتبار القدس أرضاً فلسطينيةً محتلة".

كما دعت الحركة، رئيس الأرجنتين، إلى "العدول عن هذا القرار الظالم والخاطئ، الذي يضع الأرجنتين في خانة الشريك للمحتل الصهيوني في انتهاكاته ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية في أرضه ومقدساته".

ووصل الرئيس الارجنتيتي، إلى دولة الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء؛ في أول زيارة له منذ توليه المنصب، وكان في استقباله وزير الخارجية الصهيوني "يسرائيل كاتس"، الذي شكره على “دعمه لدولة إسرائيل”.

ولدى هبوطه في مطار اللد، أعلن "ميلي" قراره بنقل السفارة الأرجنتينية إلى القدس المحتلة؛ حسب ما افاد به المركز الفلسطيني للاعلام.