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أشرف القدرة: حصار مجمع "ناصر" الطبي يهدد حياة المرضى والمدنيين في غزة

وصرح أن الاحتلال الصهيوني يعيق حركة سيارات الاسعاف وطواقم الاسعاف تخاطر بحياتها من اجل انقاذ الجرحى نتيجة منع الاحتلال لحركة سيارات الاسعاف.
رمز الخبر: ۶۸۹۶۸
تأريخ النشر: 07 February 2024

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة "أشرف القدرة"، إن الاحتلال الصهيوني يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي ويستهدف محيطه بشكل مركز والحصار يهدد حياة المرضى والمدنيين في غزة.

وأضاف القدرة أن الاحتلال الصهيوني يضع حياة 300 كادر طبي و 450 جريح و 10 الاف نازح في دائرة الخطر المباشر.

وأشار إلى نقص حاد في ادوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية ومستلزمات وخيوط العمليات الجراحية.

وأكد أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال 4 ايام نتيجة نقص الوقود.

وصرح أن الاحتلال الصهيوني يعيق حركة سيارات الاسعاف وطواقم الاسعاف تخاطر بحياتها من اجل انقاذ الجرحى نتيجة منع الاحتلال لحركة سيارات الاسعاف.

وأضاف أن الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي بلا طعام.

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