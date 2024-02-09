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تشكيل لجنة عليا خاصة للزيارات المليونية في العراق

إن وزير الداخلية العراقي شكل لجنة عليا خاصة لزیارات يشارك فيها الملايين ولها ميزانيتها الخاصة وهدفها خدمة الزوار.
رمز الخبر: ۶۸۹۶۷
تأريخ النشر: 07 February 2024

قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية "عمر عدنان الوائلي": إن وزير الداخلية العراقي شكل لجنة عليا خاصة لزیارات يشارك فيها الملايين ولها ميزانيتها الخاصة وهدفها خدمة الزوار.

وأشار المستشار الأمني ​​لوزير الداخلية العراقي "سعد معن"، الیوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بوزارة الداخلية الإيرانية، إلى انعقاد لجنة الأربعين المشتركة بين إيران والعراق. وقال: في هذا اللقاء تمت مناقشة مسألة حسن اقامة مراسم الاربعين في العام المقبل والنقاط المهمة التي ناقشناها في الاجتماع السابق في بغداد وكيفية متابعة الاتفاقيات ودفعها قدما.

وأضاف: الهدف من عقد كل اللقاءات هو أن تقام زيارة الأربعين المقبلة بنجاح.

وردا على سؤال حول السيارات التي خطط لها العراق لزيارة الأربعين، أكد المستشار الأمني ​​لوزير الداخلية العراقي: "من المؤكد أن هيئة المنافذ الحدودية والجمارك وإدارة المرور ستحقق في هذا الأمر والقضايا الأخرى المتعلقة بالقضايا اللوجستية والطبية والصحية المتعلقة بإقامة مراسم الأربعين.

وبشأن تشكيل اللجنة المشتركة بين إيران والعراق للأربعين، قال: اجتماع اليوم هو اللجنة المشتركة بين البلدين بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية الإيرانية والعراقية ونشهد هذا العام تواصلاً مستمراً ومباشراً بين الجانبین، مما يجعل التعاون ناجحاً.

وتابع : نجري اتصالات هاتفية يومية مع رئيس اللجنة المركزية لمراسم اربعينية الامام الحسين (ع)، لتنسيق القضايا ولدى البلدين إرادة حقيقية لتنفيذ الاتفاقيات، ورئيس الوزراء العراقي ووزير الداخلية يتابعان هذه القضايا لتنفيذها.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي في هذا المؤتمر الصحفي: إن وزير الداخلية العراقي شكل لجنة عليا خاصة لزیارات يشارك فيها الملايين ولها ميزانيتها الخاصة وهدفها خدمة الزوار.

وأشار إلى تشكيل لجنة أخرى، وقال: هذه اللجنة الأمنية تشكل برئاسة وزير الداخلية العراقي وتكون مخصصة لزيارة الأربعين فقط.

وأعلن الوائلي موافقة العراق على مشروع الترانزیت بين إيران والعراق وقال: إن تنفيذ هذا المشروع له أثر اقتصادي كبير على البلدين.

وأضاف: كما تم الاتفاق على ضرورة التعاون بين الجانبين لمنع تهريب المخدرات والأسلحة وتأمين المنافذ الحدودية للبلدين.

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