وزير الخارجية الايراني يبحث ونظيره القطري في مبادرات وقف النار بغزة

ان وزيري خارجية ايران وقطر، استعرضا في مباحثاتهما الهاتفية اليوم، اخر التطورات الاقليمية، بما في ذلك موضوع فلسطين وتبادل الاسرى وايصال المساعدات الانسانية الدولية الى اهل غزة.

تباحث وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، ونظيره القطري "الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني"، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الثلاثاء، حول اخر المستجدات المتعلقة بالجهود والتحركات السياسية الهادفة لوقف الحرب على غزة، والمبادرات المطروحة لتفعيل وقف النار داخل القطاع.

وافادت ارنا، ان وزيري خارجية ايران وقطر، استعرضا في مباحثاتهما الهاتفية اليوم، اخر التطورات الاقليمية، بما في ذلك موضوع فلسطين وتبادل الاسرى وايصال المساعدات الانسانية الدولية الى اهل غزة.

وعلى صعيد اخر، استعرض "امير عبدالليهان" و"الشيخ ال ثاني"، سير المباريات في اطار كاس اسيا 2023 م، كما تمنى كل من الوزيرين (الايراني والقطري)، بالفوز لفريقه الوطني خلال مباراة النصف النهائي التي ستقام غدا الاربعاء بالدوحة.