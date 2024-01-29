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ايران.. تصدير 10.5 مليون طن من الأسمنت إلى 25 دولة خلال 9 أشهر

وأكد ألونديان: لدينا اتجاه تصاعدي في إنتاج صناعة الأسمنت، ومنذ عام دخلنا بورصة السلع وقمنا بتنظيم العرض والطلب على الأسمنت.
رمز الخبر: ۶۸۹۰۳
تأريخ النشر: 28 January 2024

اعلن أمين رابطة اصحاب صناعة الأسمنت في الجمهورية الاسلامية الايرانية انه خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس 2023) ، تم تصدير 10.5 مليون طن من الأسمنت إلى 25 دولة من بينها العراق والكويت وأفغانستان وباكستان وسوريا.

وقال علي أكبر الونديان، في الاحتفال بالذكرى التسعين لبدء صناعة الأسمنت في البلاد: في العام (الايراني) الماضي، وبحسب الإحصائيات، تم تصدير 13 مليون طن واستهلاك 60 مليون طن محلياً.

وأضاف: في العامين الماضي والحالي وبفضل تعاون وزارة الطاقة في توفير الكهرباء والطاقة، شهدنا نمو الإنتاج في صناعة الأسمنت، ومن المتوقع أن يكون الوضع أفضل في العام المقبل.

واشار أمين رابطة أصحاب العمل في صناعة الأسمنت الى إن العقد الذهبي في استثمار صناعة الأسمنت كان قبل عقدين من الزمن وقال: إيران صعدت إلى المركز الرابع في العالم في ذلك الوقت والآن تحتل المركز السادس في إنتاج الأسمنت.

وتابع: يبلغ انتاجنا السنوي من الاسمنت 90 مليون طن ، ولدينا في الوقت الحاضر 13 مشروعا نصف مكتمل ستضيف في حال تشغيلها نحو 8 ملايين و 800 ألف طن إلى طاقة البلاد في انتاج الأسمنت الأبيض.

وأكد ألونديان: لدينا اتجاه تصاعدي في إنتاج صناعة الأسمنت، ومنذ عام دخلنا بورصة السلع وقمنا بتنظيم العرض والطلب على الأسمنت.

وأشار إلى أن صناعة الأسمنت لديها الآن القدرة على إنتاج 12 نوعا ، وقال: تم تسجيل 55 منتجا قياسيا وطنيا إيرانيا في هذه الصناعة، مع مراعاة فئات المقاومة والنسب المضافة.

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