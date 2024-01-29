المتهم بتنفيذ الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران يمثل امام القضاء الايراني

وبعد قراءة لائحة الاتهام من قبل ممثل النيابة، قدم محامي المتهم المرافعة، وفي النهاية أعلن القاضي انتهاء مناقشة هذا الملف؛ مبينا أن الحكم سيصدر خلال المهلة القانونية المحددة.

عقدت الیوم السبت الجلسة الاولى للمحكمة المعنية بالنظر في المتهم بتنفيذ الهجوم على سفارة أذربيجان بطهران.

وخلال جلسة المحكمة التي حضرها بعض المسؤولين بسفارة جمهورية أذربيجان لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية، قرأ ممثل الادعاء العام مذکرة الاتهام.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة، فإن منفذ الهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان يتحمل المسؤولية القانونية عن القتل المتعمد لاحد رعايا اذربيجان، باستخدام سلاح ناري داخل السفارة، وايضا شراء وحمل وحيازة أسلحة غير قانونية، بما في ذلك سلاح كلاشينكوف ومسدس صغير، والإخلال بالنظام العام.

ومن بين التهم الموجهة الى الماثل امام القضاء الايراني في ملف الاعتداء على سفارة اذربيجان، اشار ممثل الاعداء العام الى اصابة 3 موظفي السفارة من مواطني جمهورية أذربيجان، بنحو متعمد ايضا.

وبعد قراءة لائحة الاتهام من قبل ممثل النيابة، قدم محامي المتهم المرافعة، وفي النهاية أعلن القاضي انتهاء مناقشة هذا الملف؛ مبينا أن الحكم سيصدر خلال المهلة القانونية المحددة.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل عام من اليوم (في 27 کانون الثاني/ینایر 2023)، تعرضت سفارة اذربيجان في مدينة طهران، الى اعتداء بواسطة شخص مسلح.