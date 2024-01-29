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رئيسا إيران وتركيا يتفقان على إنشاء منطقة تجارة حرة

وأضاف رئيس غرفة التجارة الإيرانية والتركية إن رؤية آية الله رئيسي بشأن خلق التضامن مع مختلف الدول على المستوى الإقليمي ستجلب الرخاء الاقتصادي وستحقق العديد من الإنجازات في هذا المجال للبلاد.
رمز الخبر: ۶۸۹۰۱
تأريخ النشر: 28 January 2024

أعلن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية التركية في مجلس الشورى الابراني " عادل نجف زادة" عن اتفاق رئيسي البلدين على إنشاء منطقة تجارة حرة عند نقطة الصفر الحدودية.

وصرح عادل نجف زادة لإرنا اليوم الاحد بأن رئيسي إيران وتركيا اتفقا خلال زيارة رئيس الجمهورية آية الله رئيسي لتركيا على إنشاء منطقة تجارة حرة في مدينة خوي الحدودية.

واشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية التركية الى أن الاستثمارات واسعة النطاق للبلدين في منطقة التجارة الحرة لإيران وتركيا يمكن أن تؤدي الى ازدهار اقتصادي في المنطقة الحدودية وكذلك على مستوى أوسع في البلدين وبالتالي سترتفع معدلات الدوران المالي.

وفي اشارة الى القضايا التي يمكن ان تحقق ازدهارا اقتصاديا ونموا تجاريا كبيرا للبلدين، اوضح نجف زادة بأن مسألة صادرات الطاقة الإيرانية الى تركيا، بما في ذلك الغاز الطبيعي والبتروكيماويات، وسبل تطوير شبكة السكك الحديدية بين البلدين بهدف تطوير النقل والاتصالات التجارية، تمت مناقشتهما والاتفاق عليهما خلال زيارة اية الله رئيسي الى تركيا.

وفي جزء اخر من تصريحه، اكد نجف زادة على أنه خلال هذه الزيارة اتفق رئيسا البلدين أيضا على دعم القضية الفلسطينية، لافتا الى ان رؤية البلدين يمكن أن تخلق كتلة قوية بين إيران وتركيا على المستوى الإقليمي.

وأضاف رئيس غرفة التجارة الإيرانية والتركية إن رؤية آية الله رئيسي بشأن خلق التضامن مع مختلف الدول على المستوى الإقليمي ستجلب الرخاء الاقتصادي وستحقق العديد من الإنجازات في هذا المجال للبلاد.

يذكر بأن رئيس الجمهورية الايراني قد سافر الى تركيا يوم الاربعاء 24 كانون الثاني/ يناير على رأس وفد سياسي-اقتصادي رفيع المستوى بدعوة رسمية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون الاقتصادي الإيراني -التركي.

وعلاوة على ذلك ، في هذه الزيارة حضر رئيسا ايران وتركيا الاجتماع المشترك لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والاتراك، و تم التوقيع على 10 وثائق تعاون ، كما التقى الرئيس الايراني بالجالية الايرانية المقيمة في تركيا.

وكان من المفترض أن تتم هذه الزيارة يوم الخميس، الخامس من كانون الثاني/ يناير، إلا أنه تم تأجيلها بسبب الجريمة الإرهابية في كرمان.

وسبق أن استضافت إيران في تموز/يوليو من العام الماضي القمة الثلاثية السابعة لمسار أستانا( ايران ، روسيا، تركيا) وتم وعلى هامشها التوقيع على 8 وثائق ومذكرات تفاهم بشأن التعاون في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية بحضور رئيسي إيران وتركيا.

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